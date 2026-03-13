Efter återkallandet – öppnar för spel i Västerås

Karl Annborn, 19, har varit en viktig back för Västerås på lån från HV71 under säsongen.

Inför första kvalmatchen med Västerås återkallades han – för spel i HV71.

Nu berättar han att det inte innebär att det gäller säsongen ut.

– När man är junior så får man ju flytta fram och tillbaka under hela säsongen, säger han till Jönköpings-Posten.

37 matcher för Västerås IK i botten av Hockeyallsvenskan och 14 poäng som facit. Samtidigt har Karl Annborn spelat 16 matcher för moderklubben HV71 som äger honom.

Inför Västerås första kvalmöte med Troja-Ljungby kallades han tillbaka, för spel i matchen mot Växjö. Återkallandet gäller tillsvidare, men det är inget definitivt. Nu öppnar han för fler matcher med Västerås under kvaldramat.

– Vi får se. Vi tar match för match. När man är junior så får man ju flytta fram och tillbaka under hela säsongen.

”Jag var jävligt sugen”

Han kunde inte spela första kvalmötet med Troja på torsdagen.

– Jag var jävligt sugen på att spela första kvalmatchen där i går (torsdag) men sedan fick jag ju spela här istället och det är ju viktiga matcher här också. Det är viktiga matcher oavsett var jag spelar nu. Skönt att Västerås vann, hoppas vi kan bygga vidare på det.

Västerås vann alltså första kvalmötet med 6–2 mot Troja-Ljungby och behöver nu vinna tre matcher till för att säkra kontraktet i HA.

