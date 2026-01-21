Skickar pik – efter rekordet: ”Äntligen gått förbi”

Axel Ottosson har nu gjort flest mål för Björklöven i HockeyAllsvenskan.

Efteråt skickade han en pik till tvåan Alex Hutchings.

– Nu har jag äntligen gått förbi, säger Ottosson till TV4.

Axel Ottosson passerar Alex Hutchings som Björklövens bäste målskytt i HockeyAllsvenskan. Foto: TV4/Skärmdump & Bildbyrån

Under onsdagskvällen väntade ett toppmöte i HockeyAllsvenskan mellan BIK Karlskoga och Björklöven. De tidigare två mötena mellan lagen har inneburit bortasegrar, då Björklöven vann första mötet i Värmland innan Karlskoga sedan vann uppe i Umeå. Trenden fortsatte även i kvällens match.

Det blev en lite avvaktande start på matchen men sedan kunde Björklöven ta ledningen mot slutet av perioden. Stjärnforwarden Liam Dower Nilsson klev fram och satte 0-1 för att sätta gästerna i förarsätet.

Axel Ottosson passerar Alex Hutchings: ”Får skicka ett sms till honom”

I andra perioden lyckades BIK sedan kvittera till 1-1 genom Tobias Sjökvist, hans första mål för säsongen i HockeyAllsvenskan. Ledningen varade dock endast i några minuter innan Björklöven fick spela i powerplay och återtog sin ledning. Det var lagkaptenen Axel Ottosson som klev fram med sitt 19:e mål den här säsongen. Fullträffen innebär också att Ottosson kliver upp som Björklövens bästa målskytt någonsin – i HockeyAllsvenskan.

Han har nu gjort 94 mål för Björklöven i HockeyAllsvenskan och kliver förbi Alex Hutchings för att lägga vantarna om rekordet. Efteråt skickade han även en pik till sin tidigare lagkamrat.

– Det hade jag inte koll på, det är kul. Jag ser nu på skärmen att jag passerar en god vän i Alex Hutchings. Det är klart att det är roligt, jag får skicka ett sms till honom efter matchen och säga att ”nu har jag äntligen gått förbi”, säger Ottosson till TV4.

Björklöven vann sedan matchen med 4-1 sedan bland annat Axel Ottosson gjort mål i tom kasse för att säkra vinsten. Serieledarna ligger nu hela tolv poäng före Karlskoga som är trea i tabellen, men eftersom att Kalmar också vann i kväll skiljer det fortsatt bara en poäng mellan ettan och tvåan.

Karlskoga – Björklöven 1–4 (0-1,1-1,0-2)

Karlskoga: Tobias Sjökvist.

Björklöven: Axel Ottosson 2, Liam Dower Nilsson, Albin Lundin.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects