Arvid Caderoth har varit en nyckelspelare för Vimmerby under säsongen.

Nu blir 25-åringen avtackad och Vimmerby meddelar att Caderoth lämnar klubben.

Arvid Caderoth lämnar Vimmerby, och uppges i stället flytta till MoDo Hockey.

Inför årets säsong vände Arvid Caderoth hem till Sverige efter fem år utomlands där han spelat på college samt i ECHL och Danmark. Han skrev på ett kontrakt med allsvenska Vimmerby och fick direkt en ledande roll för klubben. Caderoth fick ett ”A” på bröstet som assisterande kapten och har sedan även varit en nyckelspelare för smålänningarna.

25-åringen, som spelade i Frölunda som junior, var Vimmerbys toppcenter under säsongen. Han snittade 19:31 minuters istid per match, vilket var överlägset mest bland lagets forwards. Faktum är att Caderoth snittade fjärde mest istid av alla forwards i HockeyAllsvenskan den här säsongen. Den storväxte centern var då en stabil pjäs över hela isen, där han framför allt hade sina styrkor i tekningscirkeln samt defensiven, och han landade in på 14 poäng (4+10) på 50 matcher.

Det blir däremot ingen fortsättning för Arvid Caderoth i Vimmerby. Under söndagen meddelar klubben att parterna går skilda vägar då Caderoth lämnar i och med att hans kontrakt löper ut.

”Stort tack, Arvid, för tiden i Vimmerby Hockey och för allt du bidragit med på vår resa. Stort lycka till framåt!”, skriver klubben via Instagram.

Arvid Caderoth uppges vara klar för MoDo

Arvid Caderoth uppges däremot redan vara klar för en annan klubb inför nästa säsong. I februari kom nämligen Expressen med uppgifter om att Caderoth är överens med MoDo Hockey till 2026/27. Enligt uppgifterna ska avtalet gälla både vid spel i HockeyAllsvenskan eller SHL, ifall MoDo skulle ta steget upp. Caderoth är det första nyförvärvet som MoDo gjorde klart med till den kommande säsongen.

Efter tiden nere i Småland ser göteborgaren nu alltså ut att flytta upp till Örnsköldsvik.

Source: Arvid Caderoth @ Elite Prospects