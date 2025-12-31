Björklöven kommer med goda nyheter på nyårsafton. Via sin webbsida basunerar den allsvenska serieledaren ut att man förlängt kontrakten med backen Anton Malmström och forwarden Oscar Tellström.

Anton Malmström och Oscar Tellström har förlängt sina kontrakt med Björklöven. Foto: Bildbyrån

Björklöven avslutar 2025 som överlägsen ledare av Hockeyallsvenskan. 31 matcher in på grundserien är man hela 13 poäng före tvåan Kalmar HC i tabellen.

Nu kommer man med trevliga nyheter i samband med årsavslutet. Under nyårsaftonen meddelar klubbens starke man Per Kenttä att han förlänger avtalen med två viktiga spelare: backen Anton Malmström och forwarden Oscar Tellström.

Malmström, 25, återvände till Sverige inför den här säsongen. Detta efter att ha tillbringat fem säsonger i Nordamerika med spel i den amerikanska collegehockeyn samt AHL och ECHL. Under säsongen har den tidigare djurgårdsbacken, med sina rötter i Stockholm, svarat för två mål och sju poäng på 31 matcher.

– Anton har genom sitt uppoffrande spel gett oss en stabil defensiv att falla tillbaka på. Därför känns det glädjande för oss att han väljer att fortsätta sin resa med oss i ytterligare två säsonger, säger Per Kenttä i ett pressmeddelande.

Tellström, 23, har fått sitt offensiva genombrott i Umeå den här säsongen. Efter 14 poäng (8+6) på 52 matcher med Björklöven i allsvenskan i fjol har han redan 14 mål och 26 poäng på 31 matcher den här säsongen.

– Oscar behöver egentligen ingen större presentation. Han har fått sitt stora genombrott under den här säsongen och har vuxit ut till en av lagets nyckelspelare. Därför är det väldigt glädjande att vi har kommit överens om en förlängning över två säsonger, skriver Björklöven i pressmeddelandet.

Kontrakten med de bägge spelarna gäller till och med säsongen 2027/28.

