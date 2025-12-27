Anton Malmström stannar i Björklöven.

Backen, som värvades inför säsongen, förlänger sitt kontrakt till 2028.

Anton Malmström stannar i Björklöven till 2028. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Inför säsongen valde backen Anton Malmström att vända hem till Sverige efter fem säsonger i Nordamerika. Han skrev då på ett avtal med Björklöven som gällde för årets säsong 2025/26.

Under första halvan av säsongen har 25-åringen varit en viktig spelare på Björklövens blålinje. Han har framför allt tagit en stor roll i serieledarnas defensiv där han har mycket ansvar i egen zon samt i boxplay-spelet. Malmström har således varit en av flera bidragande faktorer bakom att ”Löven” har förbättrat sitt försvarsspel i år och bara släppt in 42 mål på 29 matcher, överlägset bäst i ligan, inför lördagens omgång.

Innan nedsläpp i kvällens match mellan Björklöven och Östersund meddelade serieledarna att de förlänger kontraktet med Anton Malmström. Stockholmaren har skrivit ett nytt tvåårsavtal med ”Löven” som gäller till 2028.

– Anton har genom sitt uppoffrande spel gett oss en stabil defensiv att falla tillbaka på. Därför känns det glädjande för oss att han väljer att fortsätta sin resa med oss i ytterligare två säsonger, säger sportchef Per Kenttä.

Anton Malmström spelade i Djurgården som junior. Han var ombytt i fyra SHL-matcher med DIF innan han lämnade 2020. Därefter tillbringade backen först tre säsonger på college. Men 2023 skrev han på ett NHL-avtal med St. Louis Blues. Malmström kom sedan att spela två säsonger i Blues organisation. Det blev totalt 38 matcher i AHL med farmarlaget Springfield Thunderbirds och 36 matcher i ECHL för Malmström innan han vände hem till Sverige och skrev på för Björklöven. Hittills den här säsongen har backen noterats för fem poäng på 29 matcher i HockeyAllsvenskan.

Source: Anton Malmström @ Elite Prospects