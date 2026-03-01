Division 2-målvakten (!) blev hjälte – i debuten

Så sent som i förra veckan spelade han i division 2. Idag kastades 20-årige Anthony Nyberg in av Karlskoga – i toppmötet mot MoDo.

– Han spelar med Olof Lindboms tröja, som saknas på grund av sjukdom, förklarar TV4:s kommentator Richard Hermansson under 2–1-segern.

Anthony Nyberg säkrade 2–1-segern för Karlskoga i Hockeyallsvenska debuten. Foto: TV4 (skärmdump/montage).

Målvaktssituationen i BIK Karlskoga har varit en följetong under egentligen hela grundserien. Men idag, när MoDo stod på andra sidan, fick man ett rejält, om än oväntat, styrkebesked. Detta från en viss Anthony Nyberg.

Den 20-årige målvakten kastades in mellan stolparna för att debutera i Hockeyallsvenskan, i toppmötet, men visade inga nerver. Till slut klev han av isen som en av hjältarna i 2–1-segern – med totalt 17 räddningar. En insats som hyllades i TV4:s sändning flera gånger om.

– Ja, han blev en vinnare Nyberg. En väldigt stark insats för BIK Karlskoga, säger kommentatorn Richard Hermansson i sändningen.

Nyberg spelade med Olof Lindboms tröja, med namnet förtejpat, och räddade laget flera gånger om. Inte minst i tredje perioden där MoDo tryckte på.

– Det är en jättefin debut av Anthony Nyberg. 20-åringen hinner stänga igen i det läget, och täta efter isen, vilket var högst nödvändigt, säger Hermansson vid en räddning innan Åke Stakkestad satte sitt andra mål för dagen och avgjorde till 2–1 i förlängningen.

Anthony Nyberg spelade i division 2 förra veckan

Anthony Nyberg, med Wings Arlanda som moderklubb, hade inför söndagsmötet endast gjort tre framträdanden i Hockeyettan. Detta då han till vardags spelar i Sunne IK, ytterligare en division längre ner. Det var även där han spelade fram till förra veckan, innan Karlskoga agerade.

När BIK Karlskoga klev in i 2025/26-säsongen var tanken att Lars Volden och Trym Gran skulle bilda målvaktsduo. Istället har man fått pussla fram och tillbaka, och bland annat ersatt den sistnämnde med Olof Lindbom, samt lånat in spelare när denne varit borta.

Lindbom har fått dra ett stort lass när Volden varit skadad inför slutspelet, och saknades på bänken mot MoDo. Detta på grund av sjuksom. Där fanns istället U20-lagets Casper Jacobsson, född 2007.

