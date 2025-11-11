Bröt med SSK – får kontrakt i Nordamerika

Andrew Nielsen förlängde sitt kontrakt med Södertälje i somras.

En månad senare bröts avtalet – och nu får backen kontrakt i Nordamerika.

Andrew Nielsen.

Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

Andrew Nielsen är klar för spel i ECHL-klubben Maine Mariners.



Via sin hemsida meddelar klubben att han skrivit på ett ECHL-kontrakt med klubben.

28-åringen återvänder till Nordamerika efter att ha spenderat avslutningen av fjolårssäsongen i Hockeyallsvenskan med Södertälje. Där spelade han fem grundseriematcher och tolv slutspelsmatcher för klubben, innan han i somras skrev på ett nytt ettårskontrakt med klubben.

Det blev emellertid inget spel med SSK den här hösten, då klubben redan en månad senare valde att bryta Nielsens avtal. Enligt Hockeynews uppdagades en skada kort efter att Nielsen skrivit på sitt nya avtal med klubben och backen kom således aldrig till spel för SSK denna säsong.

Andrew Nielsen har tidigare spelat 126 matcher i ECHL och producerat 96 poäng för fyra olika klubbar och Maine blir Nielsens femte ECHL-klubb i karriären. I laget har den här säsongen svenske Loke Johansson spelat, men i samband med Nielsens kontraktsskrivning kallades den unge svenske backen upp till AHL av Providence Bruins.

Source: Andrew Nielsen @ Elite Prospects