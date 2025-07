Södertälje har hittat sin backlösning efter skadorna.

Andrew Nielsen, som tidigare blivit avtackad av SSK, återvänder och skriver på ett avtal för nästa säsong.

– Nu får tränarna chansen att jobba med honom från start, säger sportchef Emil Georgsson.

Andrew Nielsen är tillbaka i SSK-tröjan.

FOTO: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

Södertälje har drabbats av olyckliga skador på båda toppbackarna Daniel Norbe och Roope Laavainen och har därmed bara fem friska backar inför starten av försäsongen. Därför har SSK varit ute på marknaden och letat efter en ny back för att täppa upp hålen i laguppställningen.

Nu har SSK då hittat lösningen – och det blir ett bekant ansikte.

Andrew Nielsen återvänder till Södertälje

Andrew Nielsen värvades in sent till SSK i fjol men blev avtackad efter säsongen och såg därmed ut att lämna klubben. Men nu står det klart att Nielsen är tillbaka i Södertälje. SSK meddelar att de har kommit överens med kanadensaren om ett avtal för hela säsongen 2025/26.

– Efter ett par oturliga backskador under sommaren har vi varit tvungna att agera. Vi är därför väldigt glada att kunna hälsa Andrew välkommen tillbaka till SSK. Andrew kom in sent i fjol och bidrog med det vi önskade under kort tid. Nu får tränarna och framförallt ”Grossa” chansen att jobba med honom från start. Förutom storlek och fysik så vet vi att det finns mer att hämta i honom offensivt, säger sportchef Emil Georgsson.

Välkommen tillbaka till SSK – Andrew Nielsen!💛💙



— Förutom storlek och fysik så vet vi att det finns mer att hämta i honom offensivt.



🔗 https://t.co/UZUGYl4UHb pic.twitter.com/ZXsLSWySIu — Södertälje Sportklubb (@SodertaljeSK) July 24, 2025

Andrew Nielsen anslöt till Södertälje precis innan övergångsfönstret stängde i februari. Han var sedan en breddback för SSK under slutet av säsongen i HockeyAllsvenskan och var med på lagets resa som tog slut efter semifinalförlusten mot Djurgården. Nielsen noterades för 2+3 på 17 matcher i grundserien och slutspelet. Tidigare i sin karriär har backen spelat 258 AHL-matcher och 126 matcher i ECHL samt spelat i Österrike, Norge och Slovakien.

