Nyckelbacken får matchstraff – i debuten
Anders Grönlund fick ett matchstraff i sin debut för AIK. Backbjässen tacklade Västerås Malte Sjögren och fick matchstraff för en cross-checking.
Matchen slutade 2-1 till AIK, som därmed segrade i premiären.
AIK imponerade i premiären mot Västerås och hade rättvist ledningen med 2-1 efter två perioder. I den tredje perioden fick Västerås däremot en chans att komma tillbaka in i matchen. Bara ett par minuter in i perioden hamnade Anders Grönlund och Malte Sjögren i en duell.
Det slutade med att båda spelarna åkte i marken där Västeråsforwarden också fick ont.
Domarna valde att granska situationen och ansåg att Grönlund hade gjort sig skyldig till en cross-checking. Beslutet blev också ett matchstraff för AIK:s nyförvärv. En spelare som är tänkt att vara ankaret i backuppsättningen defensivt.
Västerås fick det däremot inte att stämma i powerplay-spelet. Utan AIK dödade av hela femman utan några större bekymmer.
Västerås gjorde ett försök att komma tillbaka in i matchen men någon kvittering kom aldrig. Matchen slutade istället 2-1 till AIK.
För AIK var det Gustav Sjöqvist och Daniel Ljungman som gjorde mål. Samtidigt som Oskar Kvist målade för Västerås. Samtliga tre mål inföll i den första perioden.
