Anders Grönlund fick ett matchstraff i sin debut för AIK. Backbjässen tacklade Västerås Malte Sjögren och fick matchstraff för en cross-checking.

Matchen slutade 2-1 till AIK, som därmed segrade i premiären.

Anders Grönlund lämnar isen efter matchstraff under ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan AIK och Västerås den 19 september 2025 i Stockholm.

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån.

AIK imponerade i premiären mot Västerås och hade rättvist ledningen med 2-1 efter två perioder. I den tredje perioden fick Västerås däremot en chans att komma tillbaka in i matchen. Bara ett par minuter in i perioden hamnade Anders Grönlund och Malte Sjögren i en duell.

Det slutade med att båda spelarna åkte i marken där Västeråsforwarden också fick ont.

Domarna valde att granska situationen och ansåg att Grönlund hade gjort sig skyldig till en cross-checking. Beslutet blev också ett matchstraff för AIK:s nyförvärv. En spelare som är tänkt att vara ankaret i backuppsättningen defensivt.

Västerås fick det däremot inte att stämma i powerplay-spelet. Utan AIK dödade av hela femman utan några större bekymmer.

Västerås gjorde ett försök att komma tillbaka in i matchen men någon kvittering kom aldrig. Matchen slutade istället 2-1 till AIK.

För AIK var det Gustav Sjöqvist och Daniel Ljungman som gjorde mål. Samtidigt som Oskar Kvist målade för Västerås. Samtliga tre mål inföll i den första perioden.