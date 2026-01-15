Analys: Så stor chans har topplagen att gå upp till SHL

Det börjar dra ihop sig i HockeyAllsvenskan och snart inleds slutspurten på säsongen.

Robin Olausson tittar därför närmare på de fem topplagen i ligan – och tar hjälp av siffrorna för att se vilka som har störst chans att gå upp till SHL.

”De enda lagen med en realistisk chans att gå hela vägen upp till SHL”

Hotet mot Björklöven.

Kan Kalmar skrälla?: ”Har alla bitar för att lyckas”

Därför är MoDo fortfarande en stark SHL-kandidat.

Behöver värva – för att ha chansen att gå upp.

AIK döms ut: ”Stor risk att de åker ut tidigt”

Det återstår snart bara 15 omgångar av grundserien i HockeyAllsvenskan innan slutspelet börjar och jakten på den åtråvärda SHL-platsen inleds på allvar. Tabellen har med andra ord satt sig och snart kommer kapprustning att börja hos lagen som har en realistisk chans att kunna nå hela vägen upp till SHL. Poängen börjar bli mer och mer värdefulla och det ska skickas signaler inför det stundande slutspelet.

Det har formats nu ett tydligt ”toppblock” med fem lag som har skaffat sig ett försprång gentemot övriga lag i ligan. Dessa fem har ryckt i toppen av tabellen och känslan är att det är någon av topp-femman som kommer att gå hela vägen och säkra avancemang till SHL.

Med andra ord ser det just nu alltså ut att stå mellan Björklöven, Kalmar, Karlskoga, MoDo och AIK. Något av de lagen kommer sannolikt att spela i SHL säsongen 2026/27. Här synar jag de fem topplagen i HockeyAllsvenskan och tittar – med siffrornas hjälp – närmare på både vad som talar för och emot att varje lag ska ta klivet upp till SHL.