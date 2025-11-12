Mora på kvalplats – efter ny förlust

Seger för Almtuna med 3–2 mot Mora

Almtunas Mikkel Oby Olsen tvåmålsskytt

Femte raka förlusten för Mora

Det blev 3–2 (2–0, 1–0, 0–2) till Almtuna när laget mötte Mora på onsdagen i hockeyallsvenskan. Med det tog hemmalaget Almtuna en skön revansch, då Mora vann senaste mötet lagen emellan med hela 6–0.

Mikkel Oby Olsen gjorde två mål för Almtuna

Almtuna tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Efter 6.53 i andra perioden nätade Mikkel Oby Olsen på nytt på pass av Hannes Hellberg och gjorde 3–0. Målet var Mikkel Oby Olsens femte i hockeyallsvenskan.

Gustav Olhaver och Anton Olsson reducerade två gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 3–2 kom inte Mora.

Almtuna har två segrar och tre förluster och 10–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mora har fem förluster och 9–19 i målskillnad. Det här var Almtunas femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Moras sjätte uddamålsförlust.

För hemmalaget betyder resultatet tionde plats i tabellen. Mora är på 13:e plats. Noteras kan att Mora sedan den 23 oktober har tappat sex placeringar i tabellen.

Nästa motstånd för Almtuna är Nybro. Mora tar sig an Vimmerby hemma. Båda matcherna spelas fredag 14 november 19.00.

Almtuna–Mora 3–2 (2–0, 1–0, 0–2)

Hockeyallsvenskan, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 1–0 (2.21) Albin Eriksson (Oscar Pentler), 2–0 (19.19) Mikkel Oby Olsen (Melvin Wersäll, Frederik Schlyter).

Andra perioden: 3–0 (26.53) Mikkel Oby Olsen (Hannes Hellberg).

Tredje perioden: 3–1 (52.46) Gustav Olhaver (Filip Björkman, Anton Olsson), 3–2 (56.18) Anton Olsson (Marcus Karlström, Filip Björkman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 2-1-2

Mora: 0-1-4

Nästa match:

Almtuna: Nybro Vikings IF, hemma, 14 november

Mora: Vimmerby HC, hemma, 14 november