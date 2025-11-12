Mora på kvalplats – efter ny förlust
- Seger för Almtuna med 3–2 mot Mora
- Almtunas Mikkel Oby Olsen tvåmålsskytt
- Femte raka förlusten för Mora
Det blev 3–2 (2–0, 1–0, 0–2) till Almtuna när laget mötte Mora på onsdagen i hockeyallsvenskan. Med det tog hemmalaget Almtuna en skön revansch, då Mora vann senaste mötet lagen emellan med hela 6–0.
Mikkel Oby Olsen gjorde två mål för Almtuna
Almtuna tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Efter 6.53 i andra perioden nätade Mikkel Oby Olsen på nytt på pass av Hannes Hellberg och gjorde 3–0. Målet var Mikkel Oby Olsens femte i hockeyallsvenskan.
Gustav Olhaver och Anton Olsson reducerade två gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 3–2 kom inte Mora.
Almtuna har två segrar och tre förluster och 10–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mora har fem förluster och 9–19 i målskillnad. Det här var Almtunas femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Moras sjätte uddamålsförlust.
För hemmalaget betyder resultatet tionde plats i tabellen. Mora är på 13:e plats. Noteras kan att Mora sedan den 23 oktober har tappat sex placeringar i tabellen.
Nästa motstånd för Almtuna är Nybro. Mora tar sig an Vimmerby hemma. Båda matcherna spelas fredag 14 november 19.00.
Almtuna–Mora 3–2 (2–0, 1–0, 0–2)
Hockeyallsvenskan, Upplandsbilforum Arena
Första perioden: 1–0 (2.21) Albin Eriksson (Oscar Pentler), 2–0 (19.19) Mikkel Oby Olsen (Melvin Wersäll, Frederik Schlyter).
Andra perioden: 3–0 (26.53) Mikkel Oby Olsen (Hannes Hellberg).
Tredje perioden: 3–1 (52.46) Gustav Olhaver (Filip Björkman, Anton Olsson), 3–2 (56.18) Anton Olsson (Marcus Karlström, Filip Björkman).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Almtuna: 2-1-2
Mora: 0-1-4
Nästa match:
Almtuna: Nybro Vikings IF, hemma, 14 november
Mora: Vimmerby HC, hemma, 14 november
