HA-klubben säljer backen: ”Önskar honom lycka till”
Almtuna IS säljer Kalle Eriksson till Herlev Eagles.
Den 26-årige backen var utlånad av början av månaden till Enköping och lämnar nu för spel i Danmark.
Den Leksands-fostrade backen Kalle Eriksson, son till Örebro-tränaren Niklas Eriksson, spenderade fem säsonger i USA mellan 19 och 24 års ålder.
Efter återkomsten från NCAA blev det spel i Almtuna i tre säsonger, men den senaste har varit lite tuffare för honom. Bland annat har han spelat sina två senaste matcher på lån i Enköpings SK i Hockeyettan. Nu står det därför klart att man säljer spelaren till Herlev Eagles i den danska ligan.
”Vi är överens med Herlev Eagles om en övergång. Vi tackar Kalle för tiden i Almtunatröjan och önskar honom lycka till framöver”, skriver klubben i ett inlägg på sociala medier.
Därmed lämnar han Hockeyallsvenskan för spel utomlands.
