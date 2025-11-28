Herman Liv spikade igen för Almtuna
- Seger för Almtuna med 3–0 mot Östersunds IK
- Anton Ohlsson matchvinnare för Almtuna
- Fjärde förlusten i rad för Östersunds IK
Tre egna mål räckte mot Östersunds IK. Almtuna tog hem segern borta mot Östersunds IK i hockeyallsvenskan i en målsnål match. Slutresultatet blev 0–3 (0–1, 0–0, 0–2).
I och med detta har Östersunds IK fyra förluster i rad.
Östersunds IK–Almtuna – mål för mål
Anton Ohlsson gjorde 1–0 till Almtuna efter tolv minuter med assist av Frederik Schlyter och Albin Eriksson.
Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.
Laget ökade ledningen till 0–2 med 1.37 kvar att spela genom Oscar Pentler.
Leon Lerebäck också 0–3 på pass av Oscar Pentler efter 19.02 i tredje perioden.
Onsdag 3 december 19.00 möter Östersunds IK Kalmar borta i Hatstore Arena medan Almtuna spelar borta mot Oskarshamn.
Östersunds IK–Almtuna 0–3 (0–1, 0–0, 0–2)
Hockeyallsvenskan, Östersund Arena
Första perioden: 0–1 (12.37) Anton Ohlsson (Frederik Schlyter, Albin Eriksson).
Tredje perioden: 0–2 (58.23) Oscar Pentler, 0–3 (59.02) Leon Lerebäck (Oscar Pentler).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Östersunds IK: 1-1-3
Almtuna: 2-0-3
Nästa match:
Östersunds IK: Kalmar HC, borta, 3 december
Almtuna: IK Oskarshamn, borta, 3 december
Den här artikeln handlar om: