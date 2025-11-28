Herman Liv spikade igen för Almtuna

Seger för Almtuna med 3–0 mot Östersunds IK

Anton Ohlsson matchvinnare för Almtuna

Fjärde förlusten i rad för Östersunds IK

Tre egna mål räckte mot Östersunds IK. Almtuna tog hem segern borta mot Östersunds IK i hockeyallsvenskan i en målsnål match. Slutresultatet blev 0–3 (0–1, 0–0, 0–2).

I och med detta har Östersunds IK fyra förluster i rad.

Östersunds IK–Almtuna – mål för mål

Anton Ohlsson gjorde 1–0 till Almtuna efter tolv minuter med assist av Frederik Schlyter och Albin Eriksson.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Laget ökade ledningen till 0–2 med 1.37 kvar att spela genom Oscar Pentler.

Leon Lerebäck också 0–3 på pass av Oscar Pentler efter 19.02 i tredje perioden.

Onsdag 3 december 19.00 möter Östersunds IK Kalmar borta i Hatstore Arena medan Almtuna spelar borta mot Oskarshamn.

Östersunds IK–Almtuna 0–3 (0–1, 0–0, 0–2)

Hockeyallsvenskan, Östersund Arena

Första perioden: 0–1 (12.37) Anton Ohlsson (Frederik Schlyter, Albin Eriksson).

Tredje perioden: 0–2 (58.23) Oscar Pentler, 0–3 (59.02) Leon Lerebäck (Oscar Pentler).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Östersunds IK: 1-1-3

Almtuna: 2-0-3

Nästa match:

Östersunds IK: Kalmar HC, borta, 3 december

Almtuna: IK Oskarshamn, borta, 3 december