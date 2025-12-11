Lucas Stockselius anslöt till Almtuna under slutet av fjolårssäsongen och gjorde snabbt avtryck. Under den här säsongen har han växt fram till en viktig del i Uppsala-laget – nu står det klart att 20-åringen stannat till 2028.

– Vi har sett en positiv utveckling på Lucas under den tid som han har varit i Almtuna, säger sportchef Nicklas Danielsson till klubbens hemsida.

Lucas Stockselius. Foto: Aron Broman/Bildbyrån.

Det var i slutet av förra säsongen som Lucas Stockselius lämnade Djurgården för Almtuna – sedan dess har 20-åringen blivit en viktig del i Nicklas Danielssons lagbygge. Nu står det klart att centern blir kvar i ytterligare två säsonger, fram till 2028.

– Det är glädjande att vi nått en överenskommelse med Lucas över de nästkommande två säsongerna. Vi har sett en positiv utveckling på Lucas under den tid som han har varit i Almtuna. Det känns även positivt för Almtuna att behålla kontinuitet i spelartruppen över tid, säger Nicklas Danielsson.

Stockselius har under den här säsongen noterats för åtta poäng (2+6) på 28 matcher.

– Tjena alla Almtuna supportrar! Jag känner mig otroligt glad och tacksam över att förlänga mitt kontrakt med två år. Vi ses i ishallen, hälsar 20-åringen på klubbens hemsida.

