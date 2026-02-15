Alex Ciernik åkte på en hjärnskakning den 30 januari. Nu åker forwarden hem till Slovakien igen – samtidigt som resten av säsongen är i fara.

Alex Ciernik har återvänt till Slovakien med hjärnskakning.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån.

Det var i matchen mellan Nybro och Södertälje som Alex Ciernik åkte på en smäll. Efter bara tre minuters speltid klev forwarden av med en hjärnskakning. Sedan dess har det inte blivit något spel eller träning för 21-åringen.

Nu står det också klart att han lämnar Sverige för att rehabilitera på hemmaplan i Slovakien. Samtidigt som det nu också är högst oklart om det blir något mer spel den här säsongen. Nybro har sex omgångar kvar på grundserien och ligger just nu nia i tabellen.

— Vi har valt att flytta rehabiliteringen till Alex hemmaplan för att inkludera de sociala parametrarna i läkningsprocessen. Att vara i en trygg miljö med närhet till familj och vänner är ofta en underskattad men ack så viktig del i den mentala återhämtningen efter en hjärnskakning, säger lagläkare Tomas Hultgren i ett pressmeddelande.

Alex Ciernik har gjort fem poäng på 21 matcher för Nybro den här säsongen. Det efter att ha lämnat finska Pelicans efter drygt 20 matcher. Även förra säsongen spelade slovaken för Nybro. Tidigare har han även representerat Södertälje och Västervik i Hockeyallsvenskan. Talangen är också draftad av Philadelphia Flyers.

Source: Alex Ciernik @ Elite Prospects