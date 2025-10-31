”AJ:s” utspel mot sekretariatet: ”Det är rappakalja”

Södertälje fortsätter att kämpa i bottenskiktet av Hockeyallsvenskan.

Efter den knappa förlusten på fredagen i Oskarshamn var tränaren Andreas Johansson tydligt irriterad på sekretariatet i BeGe Hockey Center.

– Jag förstår inte hur det kan hända i en elitverksamhet och att en liga ens kan tillåta det, säger han till TV4.

Andreas Johansson var irriterad efter matchen.

Södertäljes tränare Andreas Johansson har fått en jobbig start på tiden som huvudtränare för klassikerklubben.

På fredagen förlorade man på nytt – när Oskarshamn tog en knapp seger på hemmais med 2–1 mot krislaget. Då var Andreas Johansson pressad efter matchen – och gick till attack mot sekretariatet i BeGe Hockey Center.

Efter matchen fick han frågan om vad laget ska göra för att vända på det som är.

”Jag förstår inte hur det kan hända”

Men då valde ”AJ” att skifta fokus.

– Jag förstår frågan, men just nu är det bäst att jag är tyst. Kolla på sekretariatet som lägger till fyra sekunder på sista tekningen. Jag förstår inte hur det kan hända i en elitverksamhet och att en liga ens kan tillåta det. Ingen reagerar på fyra sekunder här i Oskarshamn. Det är rappakalja här, säger han irriterat.

Viggo Nordlund blev hjälte för Oskarshamn med sitt 2–1 mål i den tajta matchen, men det var mycket hockey kvar att spela då. Mot slutet av matchen åkte Joel Svensson i Oskarshamn på ett matchstraff och det gjorde att matchens ansikte skiftades.

Södertälje pressade på för en kvittering – men lyckades inte nå fram till en sådan. Nu ligger laget tolva i Hockeyallsvenskan och har bara två poäng ner till jumbon Troja/Ljungby