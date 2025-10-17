Sjätte raka för AIK – avgör sent mot krislaget

AIK-seger med 3–2 mot Västerås

AIK:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Daniel Ljungman avgjorde för AIK

Segertåget fortsätter för AIK. Mot Västerås borta i ABB Arena Nord på fredagen blev det seger igen. Laget vann med 3–2 (1–0, 0–0, 2–2) och har nu sex segrar i rad i hockeyallsvenskan.

Daniel Ljungman slog till med bara 48 sekunder kvar av slutperioden och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Västerås–AIK – mål för mål

William Pethrus gav AIK ledningen efter 9.55 framspelad av Oskar Magnusson.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Västerås kvitterade till 1–1 genom Veikko Loimaranta i tredje perioden.

AIK gjorde 1–2 genom Jack York efter 12.27 i tredje perioden.

Västerås gjorde 2–2 genom Konstantin Komarek med 2.13 kvar att spela av perioden.

AIK kunde dock avgöra till 2–3 med 48 sekunder kvar av matchen genom Daniel Ljungman.

Det här var Västerås fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även AIK:s fjärde uddamålsseger.

För AIK gör resultatet att man nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Västerås är på 13:e plats. Så sent som den 2 oktober låg AIK på 13:e plats i tabellen.

Onsdag 22 oktober 19.00 möter Västerås Bik Karlskoga borta i Nobelhallen medan AIK spelar hemma mot Östersunds IK.

Västerås–AIK 2–3 (0–1, 0–0, 2–2)

Hockeyallsvenskan, ABB Arena Nord

Första perioden: 0–1 (9.55) William Pethrus (Oskar Magnusson).

Tredje perioden: 1–1 (49.15) Veikko Loimaranta (Oscar Lawner, Carl Jakobsson), 1–2 (52.27) Jack York (Oliver Tärnström, Christopher Bengtsson), 2–2 (57.47) Konstantin Komarek (Jimmie Jansson, Veikko Loimaranta), 2–3 (59.12) Daniel Ljungman (Ludwig Blomstrand, William Pethrus).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västerås: 1-1-3

AIK: 5-0-0

Nästa match:

Västerås: BIK Karlskoga, borta, 22 oktober

AIK: Östersunds IK, hemma, 22 oktober