AIK förlänger mäktiga sviten

Tyler Vesel låg bakom AIK:s nya seger.

Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

AIK tog en stabil och komfortabel seger på hemmaplan när Vimmerby HC gästade Hovet. Efter en mållös förstaperiod tog hemmalaget över taktpinnen ordentligt i den andra perioden. Edvin Isén öppnade målskyttet fram till 1–0 innan Tyler Vesel utökade till 2–0 i numerärt överläge.

I den tredje perioden drygade Oskar Magnusson ut ledningen till 3–0. Vimmerby försökte få till en slutspurt och reducerade till 3–1 genom Gustaf Kangas, men närmare än så kom inte gästerna. Istället kunde Christoffer Björk fastställa slutresultatet till 4–1 i tom bur med kort tid kvar på matchklockan. Victor Brattström i AIK-målet stod för en stabil insats och motade 17 av 18 skott.

Matchfakta AIK – Vimmerby

AIK – Vimmerby HC 4–1 (0–0, 2–0, 2–1)

Första perioden:

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Andra perioden:

1–0 (32.04) Edvin Isén (Scott Pooley, Daniel Ljungman)

2–0 (37.52) Tyler Vesel (William Pethrus, Oscar Nord)

Tredje perioden:

3–0 (41.19) Oskar Magnussson (Rasmus Rudslätt)

3–1 (45.21) Gustaf Kangas (Hugo Lejon, Kalle Carlsson)

4–1 (58.54) Christoffer Björk (Scott Pooley, Tyler Vesel)

Skott: 36–18 (11–7, 13–6, 12–5)

Utvisningar: AIK 5x2 min – Vimmerby HC 2x2 min

Räddningsprocent: AIK (Victor Brattström) 94,44% – Vimmerby HC (Tomas Rydén) 91,43%

Publik: 5 037 personer på Hovet, Johanneshov