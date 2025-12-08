AIK:s Victor Brattström straffas med böter på 5000 kronor efter söndagens 4–0-match mot Västerås. ”Brattström förskönar fallet i syfte att få motståndarens förseelse att verka grövre än vad den är”, skriver disciplinnämnden i beslutet.

Victor Brattström, AIK. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

Med en dryg period kvar att spela och 0–3 på tavlan åkte Västerås på en udda utvisning i söndagens möte med AIK. Nu står det klart att Victor Brattström, som stod på andra sidan, straffas av disciplinnämnden med 5 000 kronor i böter.

”Victor Brattström går ut en bit utanför målgården och plockar ner pucken med plocken. Västerås nummer 10, Jimmie Jansson, åker mot målvakten och försöker undvika kontakt. I samband med detta uppstår en ben-mot-ben-kontakt mellan Janssons vänstra ben och Brattströms vänstra ben. Brattström lyfter därefter sitt högra ben, roterar och faller. Domarna utdömer en utvisning på Jimmie Jansson. I efterhand anmäls Victor Brattström för embellishment”, uppgavs i anmälan under måndagsmorgonen.

28-åringen som räddade 29 av 29 möjliga puckar mot Västerås uppger följande i sitt försvar:

– Jag upplever att jag får en spark kontakt och tappar lite balansen, blir lite rädd när det är en skridsko på baksidan av mitt ben så jag vrider mig runt för att undvika skada, skriver han till beslutet.

AIK vann matchen med 4–0. Se situationen HÄR.

Source: Victor Brattström @ Elite Prospects