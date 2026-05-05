AIK ger ännu ett styrkebesked i sin satsning mot SHL. Daniel Ljungman väljer att stanna genom en förlängning.

Daniel Ljungman stannar i AIK.

AIK ser ut att bygga en stark trupp inför den allsvenska säsongen 2026/27. Näst på tur att säkras upp är ingen mindre än Daniel Ljungman.

Den 24-årige forwarden väljer att stanna i svartgult efter en stark säsong – och skriver på ett ettårskontrakt.

– Det ska bli extremt kul att få spela en till säsong på Hovet framför våra otroliga supportrar. Jag har en bra känsla och är sjukt taggad på att vara med och bidra på vägen mot SHL. Vi ses på Hovet, säger han själv på lagets sajt under tisdagen.

Första året, efter flytten från Nybro, kantades av skador. Men efter lyftet under slutspelet fortsatte han 2025/26 och etablerade sig som en toppspelare i Hockeyallsvenskan. Tolv mål och 15 assist var Ljungmans facit i grundserien, innan ytterligare fem poäng trillade in under slutspelets sex mather.

– Det känns bra att Daniel vill fortsätta sin resa här i AIK Hockey och vi ser stor potential i att han kan ta ytterligare kliv kommande säsong i vår miljö, säger sportchefen Lasse Johansson.

Ljungman har tidigare gjort 73 SHL-matcher. Det i Linköping och Rögle.

