AIK bekräftar: Har gällande kontrakt

Både Anders Grönlund och Gustav Sjöqvist blir kvar i AIK. Enligt HA-klubben var kontraktslängden som tidigare presenterats felaktig.

Efter ett par nyheter under torsdagen publicerar AIK en översikt av lagbygget 2026/27. Då blir det även tydligt att både Anders Grönlund och Gustav Sjöqvist räknas in i truppen. Spelarna presenterades på ettårsavtal i fjol, men detta stämde inte, enligt stockholmsklubben.

”Detta var dock felaktigt då avtalet var ett tvåårsavtal”, skriver man om båda backarna på sin hemsida.

I den nu 37-årige Grönlunds fall handlar det alltså inte om en option, som AIK tidigare menat, utan ett avtal som också gäller 2026/27. Allt detta innebär att klubben sitter på sju kontrakterade backar inför denna nysatsning under Viktor Tuurala. Ytterligare en ska in, enligt den egna grafiken.

Anders Grönlund, med lång erfarenhet från SHL, anslöt från tyska ligan förra sommaren. Det blev tre poäng på 49 matcher, med tanken att han skulle styra upp defensiven. Den yngre backen, ”Gurkan” Sjöqvist, var aktuell för JVM under gångna säsongen, och varvade annars spel i U20 med A-laget.

Även Sid Boije, född 2007, skrivs in i A-lagstruppen inför kommande säsong.

