Kenttäs svar på stjärnryktet: ”Kräver hjälp”

Trots ryktena ser det inte ut bli någon Aidan Dudas i Björklöven.

Efter värvningen av Albin Lundin ger sportchefen Per Kenttä sitt svar till VK.

– Just i dag finns det andra spår vi undersöker, skriver Kenttä i ett sms.

Aidan Dudas under JVM 2020. Foto: Bildbyrån (montage).

När Albin Lundin presenterades som ny spelare i Björklöven under söndagen var det som supporterspelare via en insamling. Och ändå har det under de följande dygnet börjat cirkulera ett nytt namn på en eventuell spetsforward till lagbygget i Umeå.



Namnet tillhör 25-årige kanadensaren Aidan Dudas, och nu ger sportchefen Per Kenttä sitt svar. Detta i en kommentar till VK.



– Som vanligt är det mycket rykten och spekulationer den här tiden på året precis som det ska vara. Vi tittar brett på sista FW-lösningen och har ett par alternativ men vi känner också att vi har tid att hitta en lösning. Spelare som till exempel Dudas kräver hjälp externt om det skall bli av, så just i dag finns det andra spår vi undersöker, skriver Kenttä i ett sms till tidningen i Västerbotten.



Samtidigt bekräftar Kenttä att just Dudas funnits på hans bord.

Lämnade Nordamerika – för TPS

Parry Sound- och Ontario-fostrade Aidan Dudas slog sig fram i OHL som junior och fick därifrån chansen att spela VM både med Kanadas U18- och U20-landslag (JVM guld 2020). Insatserna var tillräckligt för att Los Angeles Kings skulle välja forwarden i NHL-draften 2018 och därefter blev det tre AHL-säsonger med Ontario Reign.



2022/23 blev dock den sista för Dudas i Nordamerika.



Under de två senaste åren har kanadensaren spelat med finska TPS och snittat runt 0.5 poäng per match. Detta genom 26 mål och 30 assist över 110 grundseriematcher, 2023/24, samt 2024/25. Kontraktet med Liiga-klubben gick ut efter säsongen och ännu har inget kommunicerats kring hans framtid.