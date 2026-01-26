Uppgifter: Lämnar – klar för konkurrent

Efter att ha varit petad från laguppställningen senaste två matcherna lämnar Adrian Carnebo nu Östersund. Istället är backen klar för konkurrenten Nybro, enligt uppgifter till Expressen.

Adrian Carnebo förväntas spela resterande del av säsongen med Nybro Vikings.

Foto: Johan Axelsson / Bildbyrån

Adrian Carnebo har stått för sju poäng (2+5) på 35 spelade matcher. Backens speltid har avtagit under den senaste tiden. Under Östersunds två senaste matcher har backen varit petad och därav inte varit en del av laguppställningen. Enligt Expressen väntar nu spel i Nybro Vikings för 21-åringen.

Östersund ligger just nu på en nionde plats och jagas av Nybro, som är placerade på en tionde plats i hockeyallsvenska tabellen. Lagen emellan skiljer det fyra poäng, där båda lagen jagar en slutspelsplats.

Carnebo, med ett förflutet i Djurgården, hade en framgångsrik säsong i Hockeyettan förra säsongen med Tyresö/Hanviken där han noterades för 18 poäng (2+16) på 36 matcher. Efter det fick han möjligheten att spela i Östersund. Totalt har backen spelat 46 matcher i hockeyallsvenskan, varav 35 av matcherna var med Östersund. Nu förväntas han spela ytterligare matcher i ligan, fast med Nybro Vikings.

Source: Adrian Carnebo @ Elite Prospects