Efter spel i Slovakien är Adam Rockwood tillbaka i Hockeyallsvenskan. Nu är det BIK Karlskoga som gäller för forwarden.

– Det är inte ofta du får chansen att komma in i ett så här bra lag så här sent på säsongen, säger nyförvärvet till KT-Kuriren.

Adam Rockwood klar för BIK Karlskoga.

Foto: Jonathan Näckstrand / Bildbyrån

I söndags presenterades Adam Rockwood av BIK Karlskoga. 30-åringen har tidigare erfarenhet av den hockeyallsvenska ligan. Under säsongen 2020/2021 tillhörde centern MoDo Hockey, där producerade han 20 poäng (4+16) på 24 matcher. Säsongen 2022/2023 anslöt Rockwood till AIK, där stod han för 39 poäng (6+33) på 48 matcher. Nu ser han fram emot att spela med BIK Karlskoga.

– Alla har varit väldigt välkomnande. Det känns bra. Framför allt märker jag att det här är ett väldigt skickligt lag. Det är stor skillnad mot lagen jag spelade för i Slovakien den här säsongen. Det är ett stort steg upp rent kvalitetsmässigt. Jag ser fram emot att spela här och att vinna matcher, säger Rockwood efter hans andra träningspass med klubben till KT-Kuriren.

Adam Rockwood medger själv att det varit flera svenska klubbar som visat intresse för honom, men för han var valet enkelt.

– När jag fick höra att Karlskoga var intresserade tog det inte lång tid innan jag bestämde mig. Jag ville åka direkt. Det är inte ofta du får chansen att komma in i ett så här bra lag så här sent på säsongen.

Kan debutera redan imorgon

Det är inte bestämt om den nya forwarden kommer att spela matchen imorgon, när Karlskoga möter Troja-Ljungby.

– Vi hoppas på det. Men det kan bli en timme för timme-grej. Vi utgår från att han spelar, säger BIK-tränaren Dennis Hall till KT-Kuriren.

Imorgon väntar en bortamatch mot jumbolaget Troja-Ljungby. Bottenlaget har skrapat ihop 38 poäng på 42 omgångar, medan BIK Karlskoga ligger placerade på en stabil tredjeplats med 82 poäng på respektive matcher.

Source: Adam Rockwood @ Elite Prospects