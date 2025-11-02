3–1-seger för Bik Karlskoga mot Almtuna

Seger för Bik Karlskoga med 3–1 mot Almtuna

Henrik Björklund matchvinnare för Bik Karlskoga

Andra raka segern för Bik Karlskoga

Bik Karlskoga segrade borta i Upplandsbilforum Arena mot Almtuna i hockeyallsvenskan. 1–3 (1–1, 0–1, 0–1) slutade matchen på söndagen.

Almtuna–Bik Karlskoga – mål för mål

Första perioden var jämn. Bik Karlskoga inledde bäst och tog ledningen genom Leevi Viitala efter 15.06, men Almtuna kvitterade genom Lukas Smith i slutet av perioden. Efter 8.34 i andra perioden nätade Henrik Björklund på pass av Gustaf Franzén och Casper Haugen Evensen och gav Bik Karlskoga ledningen. 10.07 in i tredje perioden slog Eero Teräväinen till framspelad av Henrik Björklund och Hampus Plato och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Bik Karlskogas Henrik Björklund stod för tre poäng, varav ett mål.

Bik Karlskogas nya tabellposition är fjärde plats medan Almtuna är på elfte plats. Ett tapp för Almtuna som låg på sjätte plats så sent som den 8 oktober.

Almtuna möter Mora i nästa match hemma onsdag 12 november 19.00. Bik Karlskoga möter samma dag Oskarshamn borta.

Almtuna–Bik Karlskoga 1–3 (1–1, 0–1, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 0–1 (15.06) Leevi Viitala (Eero Teräväinen, Henrik Björklund), 1–1 (18.58) Lukas Smith.

Andra perioden: 1–2 (28.34) Henrik Björklund (Gustaf Franzén, Casper Haugen Evensen).

Tredje perioden: 1–3 (50.07) Eero Teräväinen (Henrik Björklund, Hampus Plato).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 1-1-3

Bik Karlskoga: 2-1-2

Nästa match:

Almtuna: Mora IK, hemma, 12 november

Bik Karlskoga: IK Oskarshamn, borta, 12 november