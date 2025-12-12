1–0-seger för Mora mot Vimmerby – Ethan De Jong matchhjälte
Mora vann mot Vimmerby i hockeyallsvenskan på bortaplan med 1–0. Matchens enda mål stod Ethan De Jong för först i tredje perioden.
Vimmerby–Mora – mål för mål
Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Vimmerby med 10–13 och Mora med 9–10 i målskillnad.
Moras nya tabellposition är nionde plats medan Vimmerby är på elfte plats. Så sent som den 15 november låg Mora på 13:e plats i tabellen.
Onsdag 17 december 19.00 möter Vimmerby Bik Karlskoga borta i Nobelhallen medan Mora spelar borta mot Troja-Ljungby.
Vimmerby–Mora 0–1 (0–0, 0–0, 0–1)
Hockeyallsvenskan, VBO Arena
Tredje perioden: 0–1 (57.29) Ethan De Jong (Connor Maceachern).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Vimmerby: 2-0-3
Mora: 2-0-3
Nästa match:
Vimmerby: BIK Karlskoga, borta, 17 december 19.00
Mora: IF Troja-Ljungby, borta, 17 december 19.00
