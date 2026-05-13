Wayne Gretzky spelade endast ett VM under sin legendariska hockeykarriär.

Nu minns Ronnie Rönnkvist tillbaka till turneringen i Helsingfors 1982 när Gretzky stal rubrikerna.

Hånades av Sverige: ”Inte ens var värdig att knyta skridskorna på Patrik Sundström”

Pappa Gretzky skällde ut general managern.

Slutade som poängkung – och blev uttagen i All Star-laget.

AIK-legendaren minns: ”Då hade Gretzky beställt in 15 eller 20 starköl”

Wayne Gretzky under VM i Helsingfors 1982. Foto: Arkiv

Det närmar sig VM. Igår kom beskedet att Sidney Crosby kommer deltaga för sitt Kanada. Det här kommer bli hans fjärde VM-turnering. Wayne Gretzky beskrev 2017 Crosby som den bästa spelaren i NHL vid den tidpunkten.

På tal om just Wayne Gretzky, vilket också är anledningen till den här artikeln, så spelade även han ett VM. Året var 1982. Turneringen spelades i Helsingfors och han hade hunnit bli 21 år.

Inför turneringen var det många som tvekade till om han verkligen var så bra som ryktet sa. Vid den här tiden visades inte heller många NHL-matcher på TV. Till turneringen hade han med sig sin egna bodyguard. Reklamen på hans vattenflaskor tejpades över liksom på en del av hans utrustning. Dessutom skröt och skrävlade hockeyadvokaten, Ala Eagleson, om vilken fantastisk spelare Gretzky var och fnös åt spelare så som Vjatjeslav Fetisov, Valerij Vasiljev, Alexej Kasatonov, Vladimir Krutov, Igor Larionov, Sergej Makarov, Andrej Chomutov med flera.

Wayne Gretzky hånades av Tre Kronor

Wayne Gretzky, vars familj faktiskt härstammar från Belarus, beskrevs som okanadensisk i sin spelstil och europeisk med sitt spelsinne. Singel Ericson på Expressen drog paralleller mellan Gretzky och en av Sveriges stora playmakers på 1960 och 70-talet, Håkan Wickberg. Nåja…

Efter fem matcher var fortfarande Wayne Gretzky, som kallades västvärldens bästa målskytt, mållös. Sveriges assisterande förbundskapten, Jan-Erik ”Biffen” Nilsson sa i en tv-intervju bland annat att Gretzky inte ens var värdig att knyta skridskorna på Patrik Sundström.

Wayne Greyzky i en duell med Mats Näslund under VM. Foto: Arkivbild

Efter Kanadas 3-3 mot Italien och 21-åringens måltorka var det också många i svensk media som nickade instämmande till det ”Biffen” sagt. Wayne Gretzky låg då på en 76:e plats i poängligan. Samma spelare som under sin säsong i NHL alltså svarat för 92 mål och totalt 212 poäng.

Men…

Walter Gretzky skällde ut Kanadas general manager

Efter matchen mot Italien skällde pappa Walter Gretzky, en telearbetare från Brantford, Ontario, ut Kanadas general manager, Max McNab för att hans son inte fick mer speltid. McNab bad efter det coacherna, Marshall Johnson och Red Berenson att spela Gretzky mer. Till saken hör att hans kedjekamrat i Edmonton, Jari Kurri, fick utstå ungefär samma kritik i början av det VM som spelades på hans hemmaplan. Kurri hävdade att både hans och Gretzkys problem var dom tio timmars tidsomställningen som var mellan Edmonton och Helsingfors. Direkt efter det att deras Edmonton blivit utslagna av Los Angeles i Stanley Cup-slutspelet satte sig Kurri, Gretzky och deras kompis, Kevin Lowe, på planet över till Helsingfors.

Tidigt i turneringen fick dessutom Edmonton-spelarna beskedet att deras ”boss”, miljardären Peter Plockington, tagits som gisslan av en galning. Ett drama som slutade med att polisen sköt gisslantagaren.

Vi kan väl redan nu säga att Jari Kurri till slut kom att vinna Finlands interna poängliga.

I första matchen, vilket var vinstmatchen mot Finland med 9-2, spelade bara Gretzky ett byte. Där spelade har fram till Darryl Sittlers 5-0 mål. Efter matchen somnade han i omklädningsrummet.

Wayne Gretzky blev poängkung vid VM 1982

Efter att han fått mer speltid, på pappa Walters begäran, lossnade för honom. När Kanada vann mot USA med 5-3 svarade han för två mål och en assist. I slutspelet mot Sovjet (4-6) satte han ytterligare ett mål och i den avslutade matchen mot Tre Kronor gjorde han tre mål och två assist då Kanada vann med 6-0.

Knyta skridskorna på…

Wayne Greyzky under matchen mot Tre Kronor i Hockey-VM 1982. Foto: Arkivbild

Från nästan hånad efter fem matcher slutade Wayne Gretzky etta i VM:s poängliga med sex mål och totalt 14 poäng. Han togs även ut, visserligen tveksamt enligt Radiosportens orakel Ulf Jansson, i turneringens All Star team. Någonstans där hemma har alltså Wayne Gretzky ett VM-brons liggande från turneringen i Helsingfors 1982.

Mats Ulander minns: ”Gretzky sade: Vi ska vänta till Ulander kommer”

Mats Ulander spelade även han VM 1982 och berättar om när han och Wayne Gretzky gjorde reklam för samma skridskomärke:

— Alla på VM pratade om den där Wayne Gretzky som Kanada skulle flyga in. Kanada hade ett ganska gammalt lag med Bob Gainey, Bobby Clarke, Bill Barber och så vidare, många stora NHL-namn. När jag spelade mot Gretzky i slutspelet tyckte jag inte att jag märkte av honom, ändå gjorde han tre mål och två assist.

— Jag gjorde reklam för Daoust-skridskon. MacArvid, som firman hette, var där i Helsingfors och ville göra en reklamgrej med mig och Gretzky eftersom han också körde med Daoust. Det var inte många andra än vi två som gjorde det då.

— Efter matchen träffade jag Gretzky på hotellet. Då pratade vi om att vi skulle göra en reklamkampanj tillsammans och blev på något sätt kompisar. Jag berättade för honom att jag var draftad för Edmonton två år tidigare, men att jag var tvungen att stanna i Sverige, vilket han tyckte var synd. Edmonton hade en snål ägare, (Peter) Pocklington, som inte ville lösa mig. Det var han som senare sålde Gretzky till Los Angeles.

Efter första mötet träffades 12:an, Mats Ulander, och 99, Wayne Gretzky på ett annat ställe utanför rinken.

— Vi hade en fridag, som det hette på den tiden. Alla drog till nattklubben Silver Bar. Det var lite disco och pub. Gretzky var där. Han hade med sig en fotograf och en liten maskot med sig under VM. Dom satt där på Silver Bar. Då hade han beställt in 15 eller 20 starköl som stod på ett bord.

— Folk flockades runt det där bordet, men då hade tydligen Gretzky sagt ”Vi ska vänta till Ulander kommer”. När jag dök upp där satte hela kalaset igång.

— Dagen efter kom representanterna från McArvid till våra rum och väckte oss. Vi tog några snabba bilder på Gretzkys rum med gardinerna i bakgrunden. Vi var så gott som nyvakna på den bilden som ni kan se här.

Mats Ulander och Wayne Gretzky gör reklam för skridskor. Foto: Arkivbild

På tal om AIK så var Wayne Gretzky i Mora som instruktör på ett juniorläger. Bakom det låg Moras tränare Len Lunde. Året efter fick Gretzky förfrågan om han ville komma till AIK och spela juniorhockey, men han valde en annan väg/karriär.

Source: Wayne Gretzky @ Elite Prospects