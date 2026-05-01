Smällen: NHL-stjärnan skadad inför VM

Tjeckien rasar efter gårdagens 3–2-vinst i Czech Hockey Games. Detta efter att tidigare HV-backen Mikael Seppälä skadat Filip Hronek.

Mikael Seppälä trycker ner Filip Hronek mot målburen. Foto: Bildbyrån och X (skärmdump).

Tjeckien jublade när man tidigare i veckan fick en riktig stjärnförstärkning inför VM. Nu, efter en match, riskerar ett av landets största namn att missa turneringen.

Det var under torsdagens möte med Finland i Euro Hockey Tour som situationen uppstod bakom mål. Mikael Seppälä hade hamnat ovanpå Filip Hronek efter en duell, men lät sedan inte sin motståndare ställa sig upp. Hronek, till vardags i Vancouver Canucks, trycktes ner mot målburen, huvudet före, innan lagkamraterna kom till undsättning.

Tjeckien vann mötet med 3–2, men efter slutsignalen kom det tunga beskedet.

– Jag är rädd att det kan vara något allvarligare, säger den arge coachen Radim Rulík, enligt tjeckisk media, och bekräftar att Hronek nu är ett frågetecken.

Dubbla smällar för Vancouver Canucks

Smällen är tung för Tjeckien som ställde upp med Vancouver-stjärnan i ett första backpar. Men även för NHL-klubben är det extremt oturligt då även Nils Höglander skadades sig i Sveriges match mot Schweiz som pågick samtidigt.

Filip Hronek var assisterande kapten i Canucks under den gångna säsongen. Han stod för 49 poäng på 82 matcher och snittade ofta upp mot 30 minuters istid. Det var ungefär så det också såg ut under OS i februari då Tjeckien föll i kvartsfinal mot Kanada.