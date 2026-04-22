Här är Sveriges trupp – Viggo Björck uttagen

Sex matcher återstår för Tre Kronor och Sam Hallam innan pucken släpps för hockey-VM 2026. Då tar förbundskaptenen ut sex JVM-spelare i sin trupp.

Förbundskapten Sam Hallam har tagit ut Viggo Björck i sin trupp. Foto: Bildbyrån.

30 april intar Sam Hallam och hans Tre Kronor Husqvarna Garden för att möta Schweiz. Därifrån följer de sista förberedelserna inför hockey-VM med Beijer Hockey Games, veckan därpå. Nu har förbundskaptenen också presenterat sin trupp.

I den ingår totalt tio debutanter: Nils Höglander, Theodor Niederbach, Karl Henriksson, Liam Öhgren, inklusive sex JVM-spelare Viggo Björck, Love Härenstam, Sascha Boumedienne, Jack Berglund, Anton Frondell och Ivar Stenberg.

– Han är kanske den klokaste spelarna. Otrolig imponerande att följa oavsett om han spela i U20 eller med Djurgården i SHL. Jättekul att se Viggo, säger Sam Hallam och fortsätter om att lyfta unga spelare inför mästerskapet.

– Sen är hockey-VM lite speciellt. Är du i den här åldern har du ingen respekt. De är ofta den här sista kryddan som gör det riktigt bra. Sen får vi se hur många som tar sig hela vägen.

Dessutom får Hallam själv, som tidigare kommunicerat en tidigare kollega intill sig i Jörgen Jönsson.

– Det är så jäkla roligt, för mig personligen att få jobba med Jörgen inge. Det är en person jag litar på, och han litar på mig, säger Hallam.

Sveriges trupp till Fortuna Hockey Games

Målvakter

Magnus Hellberg, Djurgården

Love Härenstam, Södertälje

Backar

Jacob Larsson, Rapperswil

Robert Hägg, Brynäs

Erik Brännström, Lausanne

Axel Andersson, Brynäs

Tim Heed, Ambri-Piotta

Sascha Boumedienne, Boston Univ.

Joel Persson, Växjö

Forwards

Isac Hedqvist, Luleå

Linus Karlsson, Vancouver

Jack Berglund, Färjestad

Anton Frondell, Chicago Blackhawks

André Petersson, SCL Tigers

Nils Höglander, Vancouver

Theodor Niederbach, Frölunda

Jakob Silfverberg, Brynäs

Ivar Stenberg, Frölunda

Karl Henriksson, Växjö

Viggo Björck, Djurgården

Marcus Sylvegård, Biel Bienne

Liam Öhgren, Vancouver



