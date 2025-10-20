Under förra veckan stod det klart att Rikard Grönborg tar över rollen som förbundskapten för Tre Kronor efter Sam Hallam. 57-åringen bekräftar nu att det funnits intresse från NHL-håll.

– Det är klart att den tanken hade kittlat, säger Rikard Grönborg i Viaplays Godmorgon NHL.

Rikard Grönborg. Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån.

Det gick fort från det att Svenska Ishockeyförbundet meddelade att Sam Hallam inte skulle fortsätta som förbundskapten till att ersättaren var klar. Rikard Grönborg, 57, presenterades under förra veckan som Hallams efterträdare.

Det är dock inte bara Svenska Ishockeyförbundet som har visat intresse för den svenska huvudtränaren. I Viaplays program ”Godmorgon NHL!” berättar han själv att han haft kontakt med NHL-klubbar, det har dock aldrig passat.

– Det är lite tajming också. Det har varit några situationer då det har varit ganska nära om jag ska vara helt ärlig, men tajmingen var inte helt rätt antingen från mitt håll eller från NHL-klubbarna. Den diskussionen har ju funnits, men jag sitter inte på kammaren och gråter över det, säger Rikard Grönborg.

Rikard Grönborg stänger inte NHL-dörren

Han erkänner dock att tanken på att träna i NHL är lockande.

– Jag har jobbat med väldigt bra organisationer de här åren ute i Europa, så jag sitter i en ganska bra position på så sätt. Det är klart att den tanken hade kittlat, men just nu är det inte så.

NHL-drömmen är dock fortfarande vid liv, trots att Grönborg kontrakt med Tre Kronor sträcker sig fram till 2030. På frågan om dörren är stängd till NHL svarade han så här:

– Nej, för tusan! Vi jobbar på så får vi se vad som händer.