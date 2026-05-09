Tre Kronor fick förstärkning till dagens match i form av Lucas Raymond.

Då studsade Sverige tillbaka och vann med 3-0 mot Schweiz – och Raymond hyllas stort.

– Jag får nästan ”McDavid-feeling” när jag ser honom, säger Oscar Klefbom i SVT.

Lucas Raymond jämförs med Connor McDavid efter sin ankomst till Tre Kronor. Foto: Bildbyrån (Montage)

ÄNGELHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Tre Kronor reste sig efter förlusten mot Tjeckien i torsdags. De kom ut på ett helt annorlunda sätt i lördagens match mot Schweiz vilket ledde till en blågul seger med 3-0.

Det var ett aggressivt svenskt lag under den första perioden och tog även ledningen när en av lagets NHL-spelare klev fram. Albert Johansson högg på en retur och smackade in ett direktskott för 1-0 till Tre Kronor. Linus Karlsson och Oliver Ekman Larsson noterades för assist till målet, som alltså kom till tack vare ett NHL-samarbete.

Lucas Raymond hyllas av Oscar Klefbom

Inför matchen fick Tre Kronor rejäl förstärkning i form av storstjärnan Lucas Raymond. Han kommer från en ny stark säsong i Detroit Red Wings och var även bäst i Tre Kronor under OS med nio poäng på fem matcher. Raymond imponerade redan i första perioden med flera fina aktioner med pucken, både i form av läckra dragningar och smörpassningar. Han hyllades sedan rejält av SVT:s gästexpert Oscar Klefbom.

Klefbom, som spelade många år i Edmonton Oilers, jämförde då Raymond med en viss Connor McDavid.

– Jag tycker att det osar stjärnglans om honom. Jag får nästan ”McDavid-feeling” när jag ser honom komma upp med pucken. Han har otrolig speed men samtidigt hjärnkoll på var han har spelarna och pucken. Det är otroligt kul att han får vara med och spela i det här laget, säger Klefbom i SVT:s studio och fortsätter:

– Jag hade ju ändå ynnesten att få spendera lite tid med Connor McDavid, i mitt tycke den bästa i världen. McDavid är ju absolut världsklass, men jag tycker att Raymond visar bara i den här perioden att han är på en väldigt hög nivå.

Håkan Loob stämmer också i hyllningskören.

– Titta på hans puckkontroll, det är precis det som lag vill ha. Han har en otrolig kontroll på pucken och vet var han har både sina medspelare och motståndare hela tiden. Det är precis de här spelarna som man vill ha in för det är de som gör skillnad, säger SVT-experten.

Albert Johansson tvåmålsskytt för Tre Kronor

Efter en riktigt stark första period av Tre Kronor jämnade matchen ut sig mer i den andra perioden. Schweiz stack upp och skapade ett antal lägen men då stod målvakten Magnus Hellberg emot. DIF-keepern stod för en stark match och höll tätt under de två första perioderna. Det gjorde att Sverige också kunde utöka ledningen till 2-0. Återigen var det Albert Johansson som blev målskytt.

Han kombinerade med Oliver Ekman Larsson och Johansson bröt sedan in från kanten där han försökte spela in pucken men den studsade ut igen. Albert Johansson vallade då in pucken via den schweiziske målvakten Reto Berra och in i målet för sitt andra mål i matchen. Håkan Loob var mycket förtjust över Albert Johanssons spel i matchen.

– Jag tycker att han gör det väldigt bra, inte bara för att han har gjort två mål. Jag tycker inte att han har gjort ett enda misstag under hela matchen så här långt. Han har en riktigt, riktigt bra landskamp. Han dominerar ju här bak, säger Loob.

Tre Kronor hade sedan bra kontroll på tillställningen under den tredje perioden. De släppte inte till många chanser utan höll tätt under slutet av matchen när Schweiz jagade en reducering. Hellberg och resten av försvaret såg till att det inte blev några fler mål i matchen. Tre Kronor stod emot och slutresultatet blev 3-0 sedan Jacob de la Rose gjort mål i tom kasse.

I morgon avslutas Beijer Hockey Games när Tre Kronor ställs mot Finland.

Sverige – Schweiz 3–0 (1-0,1-0,1-0)

Sverige: Albert Johansson 2, Jacob de la Rose.

Schweiz: –

