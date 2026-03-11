Legendariska Lagbyggen – kvartsfinal 4: VM 1998 vs. VM 2013

I det ena laget hittar vi Forsberg x2 – Peter som gigant och poängkung på isen, och Kent som trygg förbundskapten i båset. I det andra återfinns ett visst tvillingpar som anslöt från NHL och frälste Tre Kronors guldjakt med hela 15 poäng. Gemensamt för de båda lagen? En målvakt i sitt livs form.

Frågan är vilket lag som har störst plats i ditt hockeyhjärta – Lagbygget VM 1998 eller Lagbygget VM 2013? Läs på, känn efter – och rösta fram det bästa Lagbygget på Hockeysveriges Instagram.

Lagbygget VM 1998 (Schweiz)

Rubrikerna:

Ett Tre Kronor med stor revanschlust.

OS i Nagano några månader tidigare blev en stor besvikelse när blågult slogs ut av Finland i kvartsfinalen. Det fick NHL-stjärnorna att vallfärda till Schweiz för att ta revansch. Mats Sundin, Peter Forsberg, Tommy Salo, Mattias Norström, Niklas Sundström, Mattias Öhlund och Mikael Renberg gav det svenska VM-laget stjärnglans.



OS i Nagano några månader tidigare blev en stor besvikelse när blågult slogs ut av Finland i kvartsfinalen. Det fick NHL-stjärnorna att vallfärda till Schweiz för att ta revansch. Mats Sundin, Peter Forsberg, Tommy Salo, Mattias Norström, Niklas Sundström, Mattias Öhlund och Mikael Renberg gav det svenska VM-laget stjärnglans. Dominant gruppspel med hela 16–4 i målskillnad.

Tre Kronor vann sina tre gruppspelsmatcher på ett övertygande sätt och gick sedan in i slutspelet med stort självförtroende. Där fortsatte man på inslagen väg genom att köra över Kanada med 7–1.



Tre Kronor vann sina tre gruppspelsmatcher på ett övertygande sätt och gick sedan in i slutspelet med stort självförtroende. Där fortsatte man på inslagen väg genom att köra över Kanada med 7–1. Salo dominerade med 95,1 i räddningsprocent.

Tre Kronor-målvakten hade en minst sagt dominant turnering mellan stolparna. Han höll nollan i båda finalmatcherna och lämnade turneringen med 0,77 insläppta mål per match och en räddningsprocent på sagolika 95,1 över nio matcher.



Tre Kronor-målvakten hade en minst sagt dominant turnering mellan stolparna. Han höll nollan i båda finalmatcherna och lämnade turneringen med 0,77 insläppta mål per match och en räddningsprocent på sagolika 95,1 över nio matcher. Peter Forsberg fick vinna med pappa Kent.

“Foppa” anslöt till turneringen en bit in efter att hans Colorado Avalanche slagits ut ur Stanley Cup-slutspelet. Här fick han vinna en stor titel tillsammans med sin pappa Kent Forsberg, som gjorde sin sista turnering som förbundskapten för Tre Kronor efter tre säsonger vid rodret. ”Foppa” blev också svensk poängkung med elva poäng på sju matcher. Han utsågs till turneringens bästa forward och fick tillsammans med Salo och Sundin plats i All-Star Team.

Snackisen:

Den oväntade guldhjälten.

I det målsnåla dubbelmötet mellan Sverige och Finland gjordes bara ett enda mål över 120 minuter. Den enda målskytten: backen Johan Tornberg. Hans mål i den första finalen avgjorde till Tre Kronors fördel.

Tre Kronors trupp i hockey-VM 1998:

Målvakter:

Tommy Salo, Johan Hedberg och Magnus Eriksson.

Backar:

Mattias Öhlund, Kim Johnsson, Jan Mertzig, Niclas Hävelid, Mattias Norström, Hans Jonsson, Johan Tornberg och Christer Olsson.

Forwards:

Anders Huusko, Mikael Johansson, Tommy Westlund, Mats Sundin, Nichlas Falk, Jonas Bergqvist, Mikael Renberg, Peter Forsberg, Ulf Dahlén, Peter Nordström, Patric Kjellberg, Jörgen Jönsson, Fredrik Modin och Niklas Sundström.

Resultat:

Sverige – Frankrike: 6–1

Sverige – Schweiz: 4–2

Sverige – USA: 6–1

Sverige – Finland: 1–0

Sverige – Vitryssland: 2–1

Sverige – Kanada: 7–1

Sverige – Schweiz (semi match 1): 4–1

Sverige – Schweiz (semi match 2): 7–2

Sverige – Finland (final match 1): 1–0

Sverige – Finland (final match 2): 0–0

Tre Kronors poängliga:

Peter Forsberg: 11 poäng (6+5)

Mats Sundin: 11 poäng (5+6)

Mikael Renberg: 8 poäng (5+3)

Lagbygget VM 2013 (Sverige/Finland)

Rubrikerna:

Första guldet på hemmaplan.

Tre Kronor hade aldrig tidigare vunnit VM-guld i Sverige, men 2013 lyckades man vinna inför hemmapubliken i Globen.

Hårt kritiserade under gruppspelet.

Förbundskapten Pär Mårts hade inte lyckats locka speciellt många NHL-spelare till hemma-VM och hans lag hade svårt att övertyga i gruppspelet, där det blev förluster mot både Schweiz och Kanada. Medierna gillade inte vad de såg och laget var mer eller mindre uträknat inför slutspelet.

Tvillingarna Sedin ansluter – och gör succé.

Förstärkningarna som Sverige behövde kom strax innan slutspelet skulle starta. Vancouver Canucks tvillingduo Daniel och Henrik Sedin beslutade sig för att ansluta till det svenska laget – och deras inträde innebar ett stort lyft. På fyra matcher bidrog de gemensamt med makalösa 15 poäng.

Jhonas Enroth i sitt livs form.

Den svenska målvakten spelades sitt livs spelade hockey det här mästerskapet. Han stoppade 39 av 41 skott i kvartsfinalen mot Kanada och höll nollan när Tre Kronor besegrade Finland med 3–0 i sin semifinal. Han släppte sedan bara in ett mål i 5–1-segern mot Schweiz i finalen och prisades som turneringens bästa målvakt.

Snackisen:

Fredrik Petterssons slagskottsstraff .

När kvartsfinalen mot guldfavoriten Kanada gick till straffar klev göteborgaren fram och dundrade in en slagskottsstraff bakom den kanadensiske målvakten Mike Smith. Ett av de mest minnesvärda ögonblicken i turneringen, som tog Sverige till semifinal.

Tre Kronors trupp i hockey-VM 2013:

Målvakter:

Jhonas Enroth, Johan Gustafsson och Jacob Markström.

Backar:

Alexander Edler, Petter Granberg, Erik Gustafsson, Johan Fransson, Elias Fälth, Staffan Kronwall och Henrik Tallinder.

Forwards:

Dick Axelsson, Nicklas Danielsson, Jimmie Ericsson, Loui Eriksson, Simon Hjalmarsson, Andreas Jämtin, Calle Järnkrok, Gabriel Landeskog, Oscar Lindberg, Joel Lundqvist, Niklas Persson, Fredrik Pettersson, Daniel Sedin, Henrik Sedin och Martin Thörnberg.

Resultat:

Sverige – Schweiz: 2–3

Sverige – Tjeckien: 2–1

Sverige – Vitryssland: 2–1

Sverige – Norge: 5–1

Sverige – Kanada: 0-3

Sverige – Slovenien: 2–0

Sverige – Danmark: 4–2

Sverige – Kanada: 3–2 (str.)

Sverige – Finland: 3–0

Sverige – Schweiz: 5–1

Tre Kronors poängliga:

Loui Eriksson: 10 poäng (5+5)

Henrik Sedin 9 poäng (4+5)

Fredrik Pettersson 7 poäng (3+4)

