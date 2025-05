IIHF svarar på kritiken: ”Vore inte bra för oss”

Spelas Hockey-VM för ofta?

Efter att den heta diskussionen tagits upp igen svarar nu IIHF:s ordförande Luc Tardif.

– Att ändra på det vore ingen bra affär, säger han till SVT.

IIHF:s ordförande Luc Tardif. Foto: Bildbyrån (montage)

Under varje Hockey-VM dyker samma diskussion upp: Spelas mästerskapet för ofta?



Efter att Sverige nu spelat sina ”lättare” matcher och påbörjat förberedelserna inför gruppfinalen mot Kanada, lyfter SVT:s expert, Jonas Andersson, det hela igen.



– Det blir urvattnat sportsligt, det går inte att säga något annat. Du ska inte se det som att VM är ett VM, det är en rolig tävling på våren, sade under under lördagen, i samband med Tre Kronors 4–0-vinst mot Frankrike.



Nu svarar IIHF:s ordförande Luc Tardif på den återkommande kritiken.



– Man måste förstå att VM finansierar alla evenemang som vi inte går plus på. Jag syftar bland annat på dammästerskapen, U18-VM, U20-VM och alla lägre VM-divisioner och vår utvecklingsverksamhet. Så VM är väldigt viktigt för oss, säger han till SVT.

Avtal till 2034: ”Vore inte bra för oss”

Tardif lyfter sedan det faktum att man i nuläget har ett avtal med TV-rättighetsinnehavaren till 2034. Något som ställer till det för en förändring.



– Och vi skrev kontraktet innan covid, och innan Ukraina-kriget. Så att öppna dörren för en förändring nu vore inte bra för oss, fortsätter han.



Den första VM-turneringen spelades 1920 och redan från start återkom turneringen årligen. Därefter har det blivit kortare uppehåll vid några få tillfällen. Exempelvis under andra världskriget, och under Coronapandemin.



När frågan lyftes även under förra årets mästerskap svarade svenska ishockeyförbundets ordförande, Anders Larsson, på följande vis kring engagemanget när man spelar VM varje år.



– Jag tror det blir tvärtom, att det blir en boost för landslaget och landslagshockeyn. Vi har VM i Schweiz 2026 och i Tyskland 2027. Jag tror att om NHL-spelarna är med på OS och World Cup kan det för många vara nära till hands att även vara med på VM. Jag ser på det här tvärtom, att det här kan hjälpa oss att välkomna fler NHL-spelare till VM, sade Larsson då till Expressen.