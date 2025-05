Hallam känner pressen: ”Gjort det sedan jag var 15”

Känner sig Sam Hallam pressad att vinna i VM för att behålla jobbet?

Inför kvartsfinalen mot Tjeckien bjuder förbundskaptenen på en lång utläggning om sin sits.

– Alla blir ju sura runt omkring mig när vi förlorar, förklarar han.

Sam Hallam under onsdagens träning. Foto: Bildbyrån/Johanna Säll.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)



VM 2023: 1–3-förlust i kvartsfinal mot Lettland.

VM 2024: 3–7-förlust i semifinal mot Tjeckien.

VM 2025…



När Sam Hallam kliver in i torsdagens kvartsfinal mot Tjeckien kan det vara fler saker än Sveriges framgång i just detta mästerskap som står på spel. Rollen som förbundskaptenen har nu varit hans i över nästa tre mästerskap och redan under vinterns 4 Nations Face-Off dök det upp frågor kring hans framtid.



Nu, inför torsdagens chans till revansch, bjuder Hallam på en lång utläggning om pressen han känner i Hockey-VM 2025.



– Då (under 4 Nations) sa jag ”ska man få kontraktsförlängningar i vår värld så är det bra att vinna någonting”. Det var sagt på ett lite skämtsamt sätt, men har blivit till att jag känner mig pressad för att få behålla jobbet. Det var taget lite ur sitt sammanhang, börjar han förklara för media under onsdagsförmiddagens träning.



Hallam fortsätter:



– Jag känner mig alltid lite pressad. Jag har gjort det sedan jag var 15 år och spelat DM-final mot Huddinge, här på Hovet – även om vi vann med 9–1. Det är mycket skönare att gå till skolan dagen efter när du slagit dina klasskompisar i DM-finalen, och så känner jag nu också inför varje match. Det är en förväntan på att vinna, både för min egen del, för lagets del, för förbundets del och för min familj. Alla blir ju sura runt omkring mig när vi förlorar. Livet är mycket bättre när man vinner.

– Det är klart att den pressen, och när man säger det så, är lätt att tolka som något negativt, men det är den världen vi är i. Det är så det är att gå in i en kvartsfinal. Det är klart att det ligger press på oss, och det ska det göra. Någonstans är det väl den man söker för det är inte så jäkla roligt att lira träningsmatcherna… de fyra raka matcherna mot Finland, tre veckor före VM, där resultaten inte spelar någon roll. Det är de här matcherna jag vill spela.

– En del i det man vill ha är det här lite knuten i magen, lite känsla av press. Pressen för imorgon, ja den känner jag, men den är en del av det och den njuter jag av. Pressen i det långsiktiga, nej.



Vilket lag spelade du DM-final med?

– AIK:s 79:or. Ett jävligt bra lag, ler Hallam.

Ser positivt på Kanada-matchen: ”Det är jag glad över”

William Nylander ansluter till Tre Kronor inför ödesmatchen mot Tjeckien, men den där 3–7-matchen från i fjol ligger samtidigt med där och skaver hos både Hallam och ett gäng av spelarna.



– Det var att vi gjorde en väldigt bra match, men på några få moment förlorar, börjar förbundskaptenen om lärdomarna från det hela.

– Jag tror det var två tek-mål och framförallt var det en period, i andra, som det gick väldigt fort, lite likt igår (mot Kanada i VM 2025). Det är det som jag är ganska glad över, att vi fick spela den matchen som var igår, och lära oss av den in i kvartsfinalen. Vi vet hur det här laget är byggt och vi vet hur vi spelar. Nu handlar det om att bara samla ihop det till en gemensam bra kraft.



Hallam utvecklar sedan sina tankar kring att just ta revansch på Tjeckien.



– Ja men det är klart det är. Vi är ett gäng som var med, både ledare och spelare, så det är klart att vi känner att vi vill ta revansch. Vi möter världsmästarna, de har några absoluta topp-spelare som vi behöver försöka neutralisera så mycket som möjligt, men i det här fasen ska du bara möta bra lag. Det är en jäkla utmaning, men något vi ser fram emot, avslutar han.



Nedsläpp mot Tjeckien sker 20.20 under torsdagen, 22 maj.