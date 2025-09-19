Förbundets besked: Gör storvinst efter hockey-VM

Svenska ishockeyförbundet kommer med ett positivt besked på fredagen.

Verksamheten går 30 miljoner kronor plus – mycket tack vare ett lyckat VM på hemmais.

– Överskottet ger oss möjlighet att stärka svensk ishockey och samtidigt bygga en stabil ekonomisk grund för framtiden, säger ordföranden Anders Larsson.

Anders Larsson delar ut en bronsmedalj till Rasmus Andersson under VM i Stockholm.

Foto: Bildbyrån

I ett pressmeddelande meddelar det svenska ishockeyförbundet på fredagen att VM i Stockholm i våras har lämnat ett positivt avtryck ekonomiskt. Förbundet uppger att det gett ett ekonomiskt plusresultat på 29,5 miljoner kronor.

I turneringen tog Sverige hand om bronsmedaljen efter att ha slagit Danmark.

– Det är med stor glädje vi kan konstatera att VM i Stockholm blev den hockeyfest vi strävade efter, samtidigt som det ekonomiska utfallet är ett styrkebesked. Överskottet ger oss möjlighet att stärka svensk ishockey och samtidigt bygga en stabil ekonomisk grund för framtiden. I en tid av osäkerhet är det viktigare än någonsin att ha resurser som ger trygghet och handlingsutrymme, säger Anders Larsson, ordförande för Svenska Ishockeyförbundet.

”Skapar förutsättningar för att trygga svensk hockey”

Överskottet kommer gå till att följa visionen ”strategi 2030”. Målet är att skapa en hockey av högsta klass och att tävla om medaljer i mästerskap.

”Resultatet från 2025 IIHF Ishockey-VM ger ishockeyrörelsen möjlighet att investera långsiktigt i ishockeyns strategiskt viktiga frågor. Det skapar också förutsättningar för att trygga svensk ishockey inför framtida utmaningar, genom en hållbar ekonomi. I slutändan är det Svenska Ishockeyförbundets medlemmar som beslutar hur överskottet disponeras”, står det i pressmeddelandet

Beskedet är ett välkommet sådant, i tider då svensk hockey under eliten lider av ekonomiska problem.