Därför kliver ”Alfie” in i Tre Kronor

Daniel Alfredsson är tillbaka i Tre Kronor – den här gången i en roll som rådgivare för Tre Kronors coacher. I en intervju med hockeysverige.se berättar Ottawacoachen och den tidigare storspelaren om rollen, och beslutet att återvända till landslaget.

– Jag tycker att det ska bli jättespännande att jobba med Sam och hela ledningen i Tre Kronor. Speciellt i ett hemma-VM, säger legendaren.

Daniel Alfredsson återvänder till Tre Kronor. Foto: Bildbyrån.

Daniel Alfredsson gör alltså comeback i en ledarroll i Tre Kronor. När hockeysverige.se når honom för en kort intervju är han på väg att snart åka till flygplatsen för avresa mot Arlanda.

– Vi pratade redan om det då vi jobbade ihop under four nations. Efter turneringen har jag och Sam haft en regelbunden kontakt. Sedan var det beroende på hur det skulle gå för oss (Ottawa) för det har var ingenting som var bestämt innan, berättar Daniel Alfredsson och fortsätter:

– Efter att vi åkt ut tog vi upp kontakten, vilket blev klart nu. Jag tycker att det ska bli jättespännande att jobba med Sam och hela ledningen i Tre Kronor. Speciellt i ett hemma-VM.



Fick du lite blodad tand under Four nations?

– Ja, med coachning, men också att få vara med och jobba med Tre Kronor igen. Det ska bli fantastiskt kul att få jobba med tränarna, ledningen och självklart spelarna också.Det var mycket lärorikt för mig under den turneringen och jag hoppas att nu kunna bidra lite själv också.

Daniel Alfredsson på bänken under 4 Nations. Foto: Bildbyrån.

När du säger lärorik, vad tar du med dig för erfarenheter från just Four nations?

– Det var en svår turnering. Du kan förbereda dig hur mycket du vill, men du vet inte exakt hur andra lagen kommer spela. Samtidigt tyckte jag Sam och hela ledningen gjorde ett jättebra jobb med att inte krångla till det för mycket. Just i dom här stora turneringarna där du få spela mot dom bästa i världen, det blir inte bättre än så att få tävla på den nivån.

Daniel Alfredsson om samarbetet med Sam Hallam

Daniel Alfredsson tycker även att det fungerat riktigt bra att jobba med Sam Hallam.

– Det har varit jättebra och jag är väldigt imponerad av både hans coachning och ledarskap och hur han är som person. Att jobba med honom har varit riktigt roligt.



Vad vill du tillföra VM-laget?

– Det är väl att vara med och leda med ett par extra ögon på vårt spel, men även hjälpa till och scouta andra lagen vi ska möta. Jag ska inte vara med på bänken eller någonting utan, som jag sa, stötta med ett par extra ögon och hjälpa ledarstaben.



Hur har du följt laget hemifrån Ottawa under VM?

– Jag har sett två av matcherna och sedan lite hit och dit. Dessutom kollat lite video också. Jag tycker att dom gjort det bra hittills.



Vad är dina intryck av det du sett?

– De spelar ganska komplett och har bra detaljer i defensiven. De spelar som Tre Kronor brukar göra, ett bra lagspel. Det är vad jag tycker står ut.



Du var själv med själv med och spelade VM 1995 i Globen och VM 2012 i samma arena, vad betyder det att få en chans att spela och även leda ett hemma-VM?

– Hade jag fått spela skulle det varit bästa och roligaste, skrattar Daniel Alfredsson och fortsätter:

– Som jag sa, att få vara med i dom här turneringarna och tävlingsmomenten på högsta nivån är en utmaning. Sedan är det alltid spännande att representera Tre Kronor. Självklart är ett hemma-VM extra kul och med stämningen som är runt matcherna.



Du är på väg till Stockholm nu, hinner du hem till Frankrikematchen?

– Om det inte blir något strul med flyget är planeringen att jag ska kunna vara på matchen imorgon, avslutar Daniel Alfredsson.