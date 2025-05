Tre Kronors besked: Alfredsson förstärker staben

Den tidigare spelarlegendaren Daniel Alfredsson kliver in i Tre Kronor. Under fredagen meddelade det svenska landslaget att 52-åringen förstärker staben.

– Han ansluter under lördagen inför Tre Kronors VM-match mot Frankrike, säger presschef Linus Hugosson i ett pressmeddelande.

Daniel Alfredsson är tillbaka i Tre Kronor. Foto: Bildbyrån.

Tre Kronor fick under dagen ett positivt besked från William Karlsson som ansluter till laget efter Vegas uttåg ur Stanley Cup-slutspelet. Nu står det också klart att tränarstaben får förstärkning från Nordamerika.

Daniel Alfredsson kliver nämligen in i den svenska VM-staben. Den tidigare storspelaren var med under 4 Nations som assisterande tränare och har även haft den rollen i Ottawa Senators. En klubb där han anses vara en av de största någonsin.

Nu står det alltså klart att han tar en roll även i VM-staben.

– Daniel Alfredsson förstärker Tre Kronors VM-stab. Alfredsson kommer att fungera som rådgivare till coachstaben under återstoden av VM-turneringen. Daniel Alfredsson får titeln ”senior advisor” under VM och kommer inte att stå i båset under matcherna. Han ansluter under lördagen inför Tre Kronors VM-match mot Frankrike, säger presschef Linus Hugosson.

Daniel Alfredsson gjorde under sin spelarkarriär fem OS och sju VM.

Sverige har hittills vunnit fyra av fyra matcher. Under fredagen väntar en match mot Slovenien innan matcher mot Frankrike och Kanada avslutar gruppen.