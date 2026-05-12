Svenska mästarna nobbas till VM: ”Lite konstigt”
Inte en enda spelare från de svenska mästarna, Skellefteå AIK, tar plats i Tre Kronors VM-trupp. Nu svarar tränaren Daniel Hermansson.
– Jag tycker vi har spelare som absolut skulle göra det bra där, säger han till Norran.
Under måndagen presenterade Sam Hallam sin preliminära 25-manstrupp till hockey-VM i Schweiz 2026. En stark prägel av vinterns JVM-hjältar och totalt 13 debutanter noterades, men också att ingen spelare från Skellefteå AIK eller Rögle BK tagits ut. Detta trots att dessa nyligen gjort upp i SM-finalen som några av Sveriges bästa på sina positioner.
För Norran svarar nu Daniel Hermansson, guldtränaren i Västerbotten.
– Jag kan tycka att det är lite konstigt ändå, men sedan har jag full respekt för landslagsledningens jobb och de har väl valt att jobba med spelare som kunnat vara med tidigt, säger han till tidningen och fortsätter:
– Men jag tycker vi har spelare som absolut skulle göra det bra där.
Hermansson om Skellefteå-spelarna: ”Kanske tackat nej”
För en sådan som Oscar Lindberg handlar det dock inte om en nobb. Han har redan berättat själv att en axelskada stoppar honom från spel i mästerskapet.
– Jag vet så långt som att han inte kan spela hockey just nu, säger Hermansson om stjärnan och fortsätter om VM-uttagningen.
– Jag har egentligen inte reflekterat över det, men sedan vet jag inte vilka som fått frågan. Jag kan tänka mig att någon fått frågan, men kanske tackat nej av olika anledningar.
Sveriges trupp till VM 2026
Målvakter:
Arvid Söderblom, Chicago Blackhawks
Magnus Hellberg, Djurgården
Love Härenstam, Södertälje
Backar:
Jacob Larsson, Rapperswil
Mattias Ekholm, Edmonton Oilers
Robert Hägg, Brynäs
Oliver Ekman-Larsson, Toronto Maple Leafs
Albert Johansson, Detroit Red Wings
Joel Persson, Växjö
Tim Heed, Ambri-Piotta
Erik Brännström, Lausanne
Forwards:
Isac Hedqvist, Luleå
Linus Karlsson, Vancouver Canucks
Simon Holmström, New York Islanders
Lucas Raymond, Detroit Red Wings
Jack Berglund, Färjestad
Anton Frondell, Djurgården
André Petersson, SCL Tigers
Jakob Silfverberg, Brynäs
Ivar Stenberg, Frölunda
Emil Heineman, New York Islanders
Viggo Björck, Djurgården
Oskar Sundqvist, St. Louis Blues
Rasmus Asplund, Davos
Jacob de la Rose, Fribourg
