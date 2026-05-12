Svenska mästarna nobbas till VM: ”Lite konstigt”

Inte en enda spelare från de svenska mästarna, Skellefteå AIK, tar plats i Tre Kronors VM-trupp. Nu svarar tränaren Daniel Hermansson.

– Jag tycker vi har spelare som absolut skulle göra det bra där, säger han till Norran.

Daniel Hermansson svarar efter att ingen Skellefteå-spelare tagits ut till hockey-VM.

Under måndagen presenterade Sam Hallam sin preliminära 25-manstrupp till hockey-VM i Schweiz 2026. En stark prägel av vinterns JVM-hjältar och totalt 13 debutanter noterades, men också att ingen spelare från Skellefteå AIK eller Rögle BK tagits ut. Detta trots att dessa nyligen gjort upp i SM-finalen som några av Sveriges bästa på sina positioner.

För Norran svarar nu Daniel Hermansson, guldtränaren i Västerbotten.

– Jag kan tycka att det är lite konstigt ändå, men sedan har jag full respekt för landslagsledningens jobb och de har väl valt att jobba med spelare som kunnat vara med tidigt, säger han till tidningen och fortsätter:

– Men jag tycker vi har spelare som absolut skulle göra det bra där.

Hermansson om Skellefteå-spelarna: ”Kanske tackat nej”

För en sådan som Oscar Lindberg handlar det dock inte om en nobb. Han har redan berättat själv att en axelskada stoppar honom från spel i mästerskapet.

– Jag vet så långt som att han inte kan spela hockey just nu, säger Hermansson om stjärnan och fortsätter om VM-uttagningen.

– Jag har egentligen inte reflekterat över det, men sedan vet jag inte vilka som fått frågan. Jag kan tänka mig att någon fått frågan, men kanske tackat nej av olika anledningar.

Sveriges trupp till VM 2026

Målvakter:

Arvid Söderblom, Chicago Blackhawks

Magnus Hellberg, Djurgården

Love Härenstam, Södertälje

Backar:

Jacob Larsson, Rapperswil

Mattias Ekholm, Edmonton Oilers

Robert Hägg, Brynäs

Oliver Ekman-Larsson, Toronto Maple Leafs

Albert Johansson, Detroit Red Wings

Joel Persson, Växjö

Tim Heed, Ambri-Piotta

Erik Brännström, Lausanne

Forwards:

Isac Hedqvist, Luleå

Linus Karlsson, Vancouver Canucks

Simon Holmström, New York Islanders

Lucas Raymond, Detroit Red Wings

Jack Berglund, Färjestad

Anton Frondell, Djurgården

André Petersson, SCL Tigers

Jakob Silfverberg, Brynäs

Ivar Stenberg, Frölunda

Emil Heineman, New York Islanders

Viggo Björck, Djurgården

Oskar Sundqvist, St. Louis Blues

Rasmus Asplund, Davos

Jacob de la Rose, Fribourg