"Nödlösningen"

TYRESÖ (HOCKEYSVERIGE.SE)



Imorgon möter ni Curre Lindström i serien OLD SCHOOL HOCKEY där han berättar om sin karriär som inneburit Hockey-VM-guld både med Sverige – landslaget Tre Kronor och finska landslaget. När han klev in som svensk förbundskapten 1986 blev han kallad nödlösning. En stämpel han satte på sig själv.

Efter att Leffe Boork lämnat jobbet 1985 och tilltänkta ersättaren, Tommy Sandlin, satt fast i ett kontrakt med Björklöven behövde Rickard Fagerlund och Svenska Ishockeyförbundet hitta en nödlösning. Det blev Curre Lindström.

– Rickard tyckte inte att jag hade haft någon framgång med Södertälje och undrade om jag var rätt person, men det var ändå han som valde mig. Vi var trots allt jättegoda vänner.

–Sommaren kom. Jag var med på möten och så vidare. Sedan skulle det vara presskonferens inne i stan. Då hade förbundet tagit hit tjecken, (Ludek) Bukac (d ä) och Rickad skulle presentera honom som nya Förbundskaptenen. Alla elittränare sa ”aldrig. Då kan ni lägga ner hela verksamheten.” Tommy Sandlin stack därifrån och åkte hem.

Förbundskapten Curt Lindström 1986. Foto: Bildbyrån.

Foto: BILDBYRÃ N

”Kan du inte hitta någon bättre än Curre?”

Då kom Rickard Fagerlund med ytterligare ett förslag.

–Thomas Gradin. Han hade aldrig varit tränare. ”Ja, men han har gått GIH”. Thomas kände att det inte var någon som ville att han skulle vara där. Sedan är han en väldigt bra kille, men hade ingen som helst erfarenhet.

– I juni skulle man ha konferens i restaurangen på Solvalla. Då var det inte klart vem som skulle ta jobbet. Då frågade Rickard mig om jag kunde tänka mig att sköta om landslaget. Han sa inte Förbundskapten för landslaget. ”Sedan sköter Olle Öst matchningen”.

–Jag svarade att om Rickard tyckte det så kunde Olle ta hela laget så kunde jag hjälpa honom och vara assisterande. När han frågade Olle blev svaret att han inte hade någon tid att hålla på med landslaget.

– Elittränarna var där och Conny Evensson sa ”kan du inte hitta någon bättre än Curre?” ”Virus” sa samma sak. Jag kände båda två bra och hade jobbat tillsammans med dom på kurser, men elittränarna sa till slut ”Ta Curre. Han har varit på Juniorlandslaget och gjort ett jättebra resultat. Tagit guld, silver, brons och är väldigt omtyckt”.

– Då blev det att Rickard kom och sa att jag skulle komma upp på hans kontor i veckan och göra upp ett kontrakt, vilket var Kalle Anka, men jag brydde mig inte. Jan-Åke Edvinsson som jag kände väl, en väldigt bra kille, sa att jag behövde ha fria händer. Jag presenterade hur jag ville lägga upp träningsläger och träffar. Rickard bara gapade.

Förbundskapten Curt Lindström 1986. Foto: Bildbyrån

"Jag tycker att jag var en nödlösning"

Vid Izvestija-turneringen 1985, vilket blev Curre Lindströms första stora prov som Förbundskapten, var Tommy Sandlin på plats för att titta.

– Han hade skrivit ett kontrakt samtidigt som jag eftersom han skulle ta över säsongen efter. Då sa jag till media att jag får bli en nödlösning. Det har jag garvat åt själv, men jag tycker att jag var en nödlösning.

– När vi kom till Izvestija gick det jättebra för oss. Hasse Andersson skrev ”Curre har fått tillbaka glädjen i landslaget.” Ingen ville egentligen åka till Izvestija, men vi hade det väldigt roligt där. Jag ordnade en fest, begränsad givetvis, där alla femmor skulle uppträda och sådana grejer. Barnkalas alltså. Killarna hade så roligt och garvade.