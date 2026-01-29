Den svenske hockeyspelaren Vincent Reimer har råkat för en otäck skada i norska andraligan.

23-åringen har fått en fraktur i nacken efter en tackling av landsmannen Dennis Ryttar.

”Han har trots allt har haft tur eftersom det kunde ha gått mycket värre”, uppger Gjøviks fysioterapeut Ida Ailin Hop till Oppland Arbeiderblad.

Vincent Reimer, här under sin tid som junior i Malmö Redhawks. Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån

I går kväll möttes Gjøvik Hockey och Ringerike för en toppmatch i den norska andraligan. Under matchen utspelade sig dock otäcka scener när den svenske backen Daniel Ryttar delade ut en tuff tackling på landsmannen Vincent Reimer, rapporterar Expressen och hänvisar vidare till Oppland Arbeiderblad.

Reimer slog bakhuvudet i isen så hårt att hjälmen sprack och ambulans tillkallades. Han fördes till sjukhus där det konstaterades att Vincent Reimer brutit nacken.

”Vincent säger att jag kan vidarebefordra att det rör sig om en stabil fraktur i nacken, men att han trots allt har haft tur eftersom det kunde ha gått mycket värre. Vi inväntar mer information från sjukhuset”, skriver Gjøviks fysioterapeut Ida Ailin Hop i ett sms till Oppland Arbeiderblad.

Klubben väntas ge ytterligare besked om Vincent Reimer och hans status längre fram.

Tränarens ilska efter tacklingen på Vincent Reimer

Daniel Ryttar fick en tvåminutersutvisning för tacklingen, vilket har fått Gjøviks tränare Anton Säll Karlsson att reagera. Enligt honom borde Ryttar fått ett hårdare straff än bara två minuter.

– Det är en ful tackling. Jag tycker att det är ett matchstraff. Ryttar har gott om tid på sig att undvika, men han fullföljer. Det där är en tackling som kan ödelägga en hel karriär, säger tränaren.

Vincent Reimer har Leksands IF som moderklubb men spelade sedan juniorhockey i både AIK och Malmö Redhawks. Han tillbringade sedan tre säsonger i Hockeyettan där Reimer spelade för Kallinge/Ronneby, Mariestad och Borås. Inför årets säsong flyttade han till norska Gjøvik Hockey och där har Vincent Reimer gjort stor succé. Med 27 mål på 26 matcher leder Reimer skytteligan i norska andraligan överlägset, hela åtta mål före tvåan. Hans 36 poäng ger också en tredjeplats i poängligan.

Daniel Ryttar har ett förflutet i Mora, Väsby och Nynäshamn i Sverige. Backen flyttade dock till Norge 2016 och har spelat i Ringerike, där han är lagkapten, ända sedan dess. Ryttar är poängbäst bland alla backar i norska andraligan den här säsongen med 31 poäng på 26 matcher.

Source: Vincent Reimer @ Elite Prospects