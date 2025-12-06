Svensken klar för sin 13:e (!) utländska klubb
Följ HockeySverige på
Google news
Victor Björkungs hockeyresa ute i Europa fortsätter.
Nu är den 32-årige backen klar för sin 13:e utländska klubb i karriären.
Sedan Victor Björkung lämnade den dåvarande allsvenska klubben Vita Hästen för spel i slovakiska Banska Bystrica för fyra år sedan har han hunnit varit med om en riktig hockeyresa ute i Europa.
De senaste tre och en halv säsongerna har tagit honom till Slovakien, Danmark, England, en återkomst till Slovakien och Frankrike innan nu resan fortsätter i Polen.
Via sin hemsida meddelar den polska tabellettan Zalebie Sosnowiec att Björkung skrivit på ett kontrakt som sträcker sig säsongen ut.
Spelat merparten av karriären utomlands
Den 32-årige stockholmaren har spenderat merparten av sin seniorkarriär utomlands, då han lämnade Djurgården som J20-spelare 2012 för spel i den amerikanska juniorligan USHL och sedermera för spel i collegeligan. Sedan dess har han spelat elva och en halv säsong utomlands och har totalt spelat i tolv utländska klubbar:
- Fargo Force, Sioux Falls Stampede och Chicago Steel (USHL).
- Ohio State University (NCAA).
- Hvidovre, Esbjerg och Sønderjyske (Danmark).
- Frisk Asker (Norge).
- Banska Bystrica och Spisska Nova Ves (Slovakien).
- Nottingham (England).
- Marseille (Frankrike).
På meritlistan har Björkung ett norskt guld med Frisk Asker 2019 och 2018 blev han målbäste back i den danska ligan med 14 fullträffar.
Förra säsongen spelade 32-åringen i Marseille, där han stod för 33 poäng på 42 matcher i den franska ligan och slutade på en tredjeplats i backarnas poängliga.
Source: Victor Björkung @ Elite Prospects
Den här artikeln handlar om: