Svensken klar för sin 13:e (!) utländska klubb

Rasmus Kågström
Victor Björkungs hockeyresa ute i Europa fortsätter.
Nu är den 32-årige backen klar för sin 13:e utländska klubb i karriären.

Victor Björkung, här i IK Panterns färger 2017.
Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Sedan Victor Björkung lämnade den dåvarande allsvenska klubben Vita Hästen för spel i slovakiska Banska Bystrica för fyra år sedan har han hunnit varit med om en riktig hockeyresa ute i Europa.

De senaste tre och en halv säsongerna har tagit honom till Slovakien, Danmark, England, en återkomst till Slovakien och Frankrike innan nu resan fortsätter i Polen.

Via sin hemsida meddelar den polska tabellettan Zalebie Sosnowiec att Björkung skrivit på ett kontrakt som sträcker sig säsongen ut.

Spelat merparten av karriären utomlands

Den 32-årige stockholmaren har spenderat merparten av sin seniorkarriär utomlands, då han lämnade Djurgården som J20-spelare 2012 för spel i den amerikanska juniorligan USHL och sedermera för spel i collegeligan. Sedan dess har han spelat elva och en halv säsong utomlands och har totalt spelat i tolv utländska klubbar:

  • Fargo Force, Sioux Falls Stampede och Chicago Steel (USHL).
  • Ohio State University (NCAA).
  • Hvidovre, Esbjerg och Sønderjyske (Danmark).
  • Frisk Asker (Norge).
  • Banska Bystrica och Spisska Nova Ves (Slovakien).
  • Nottingham (England).
  • Marseille (Frankrike).

På meritlistan har Björkung ett norskt guld med Frisk Asker 2019 och 2018 blev han målbäste back i den danska ligan med 14 fullträffar.

Förra säsongen spelade 32-åringen i Marseille, där han stod för 33 poäng på 42 matcher i den franska ligan och slutade på en tredjeplats i backarnas poängliga.

Source: Victor Björkung @ Elite Prospects

Senaste Nytt

