Svensken klar för sin 13:e (!) utländska klubb

Victor Björkungs hockeyresa ute i Europa fortsätter.

Nu är den 32-årige backen klar för sin 13:e utländska klubb i karriären.

Victor Björkung, här i IK Panterns färger 2017.

Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Sedan Victor Björkung lämnade den dåvarande allsvenska klubben Vita Hästen för spel i slovakiska Banska Bystrica för fyra år sedan har han hunnit varit med om en riktig hockeyresa ute i Europa.

De senaste tre och en halv säsongerna har tagit honom till Slovakien, Danmark, England, en återkomst till Slovakien och Frankrike innan nu resan fortsätter i Polen.

Via sin hemsida meddelar den polska tabellettan Zalebie Sosnowiec att Björkung skrivit på ett kontrakt som sträcker sig säsongen ut.

Spelat merparten av karriären utomlands

Den 32-årige stockholmaren har spenderat merparten av sin seniorkarriär utomlands, då han lämnade Djurgården som J20-spelare 2012 för spel i den amerikanska juniorligan USHL och sedermera för spel i collegeligan. Sedan dess har han spelat elva och en halv säsong utomlands och har totalt spelat i tolv utländska klubbar:

Fargo Force, Sioux Falls Stampede och Chicago Steel (USHL).

Ohio State University (NCAA).

Hvidovre, Esbjerg och Sønderjyske (Danmark).

Frisk Asker (Norge).

Banska Bystrica och Spisska Nova Ves (Slovakien).

Nottingham (England).

Marseille (Frankrike).

På meritlistan har Björkung ett norskt guld med Frisk Asker 2019 och 2018 blev han målbäste back i den danska ligan med 14 fullträffar.

Förra säsongen spelade 32-åringen i Marseille, där han stod för 33 poäng på 42 matcher i den franska ligan och slutade på en tredjeplats i backarnas poängliga.

Source: Victor Björkung @ Elite Prospects