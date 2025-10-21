Under två säsonger tillhörde Veini Vehviläinen Brynäs.

Nu väljer den 28-årige målvakten att ta klivet ned i den finska andraligan.

Veini Vehviläinen.

Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

Säsongen 2020/21 spelade Veini Vehviläinen en NHL-match med Columbus Blue Jackets och säsongen därpå spelade han SHL-hockey med Brynäs. Efter en säsong som förstemålvakt i Gävle-laget förpassades finländaren till bänken och bröt sitt avtal med klubben hösten 2022.



Sedan dess har han spelat i Liiga med JYP och TPS, men nu väljer 28-åringen att ta ett kliv ned i seriesystemet.



Efter att ha gått klubblös hela sommaren har SHL-bekantingen nu skrivit på ett korttidskontrakt med Mestis-laget Jokerit.



– Veini är en meriterad målvakt i bra ålder, som fortfarande har höga ambitioner. Han har visat att han är kapabel att spela på toppnivå internationellt. Som en rörlig målvakt med god speluppfattning tillför han både konkurrens och erfarenhet till laget, säger sportchefen Olli-Pekka Yrjänheikki till Jokerits hemsida.

Jobbig fjolårssäsong

Detta blir första gången sedan säsongen 2016/17 som Vehviläinen spelar i andraligan, då han som junior spelade sju matcher med JYP:s akademilag i andraligan.



Förra säsongen spelade Vehviläninen nio matcher för JYP och 16 matcher med TPS. Där noterades han för en räddningsprocent på blygsamma 85,2 procent, vilket var sämst av alla målvakter i Liiga som spelade över tio matcher förra säsongen.



På meritlistan har Vehviläinen ett VM-guld med Finland (2019), ett JVM-guld (2016), ett guld i den finska ligan (2018) samt två utmärkelser som Liigas bästa målvakt (2018 och 2019).

Source: Veini Vehviläinen @ Elite Prospects