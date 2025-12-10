Vasa Sport ligger just nu på sista plats i den finska högstaligan. I mitten av oktober lämnade dåvarande huvudtränare Juuso Hahl och ersattes av Doug Shedden – nu har även Shedden valt att lämna laget.

– Tyvärr lyckades vi inte vänta på den negativa trenden under min tid i klubben, säger Shedden till klubbens hemsida.

Det råder turbulens i svensklaget Vasa Sport. Foto: Matti Raivio/Imago/Bildbyrån

Säsongen har inte gått som planerat för den finska Liiga-klubben Vasa Sport. I mitten av oktober lämnade dåvarande huvudtränare Juuso Hahl och ersattes av Doug Shedden – nu, mindre än två månader senare, väljer kanadensaren att lämna klubben i förtid.

Vasa-klubben ligger på sista plats i tabellen och har bara lyckats samla på sig sex trepoängare på 26 matcher.

– Jag vill tacka Vasa Sport för möjligheten att återvända till Finland. Min tid här har varit fantastisk och klubben har behandlat mig väl. Tyvärr lyckades vi inte vända på den negativa trenden under min tid i klubben. Min resa fortsätter på annat håll och jag önskar Sport all lycka till i framtiden, säger Shedden till klubbens hemsida.

Assisterande tränare Jussi Tapio tar över ansvaret som huvudtränare säsongen ut.

I klubben spelar svenskarna Ludvig Claesson, Theodor Johnsson, Simon Hjalmarsson, Ludvig Larsson, Kalle Miketinac, Sebastian Stålberg och Johan Sundström.

Source: LIIGA League Page @ Elite Prospects