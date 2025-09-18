Uppgifter: Får jättelön i nya kontraktet

Waltteri Merelä förlängde i går sitt avtal med Bern.

Enligt Iltalehti får den finske forwarden en årslön på minst 3,6 miljoner kronor – efter skatt.

Waltteri Merelä.

Foto: Kjetil Waber/SIPA USA/Alamy

Under gårdagen lät den schweiziska toppklubben Bern meddela att två av lagets importspelare i form av Anton Lindholm och Waltteri Merelä förlängt sina kontrakt med klubben.

Nu uppger Iltalehti att den sistnämnde kommer att inkassera en jättelön i sitt nya kontrakt.

Den finska tidningen rapporterar att Mereläs lön ligger på minst 330 000 euro per säsong – en siffra som motsvarar 3,6 miljoner kronor – efter skatt. Enligt tidningen är det bland de högsta lönerna som betalas ut i de europeiska ligorna.

Högre lön än SHL:s bäst betalda importspelare

Den 27-årige forwarden har spelat 19 matcher i NHL med Tampa Bay Lightning. Merelä anslöt till Bern inför fjolårssäsongen och slutade förra säsongen tvåa i lagets interna poängliga med sina 21 mål och 47 poäng på 52 matcher. På meritlistan har han även två VM med Finland (2023 och 2025).

Mereläs nya avtal med Bern sträcker sig fram till våren 2028.

Enligt Expressens stora lönekartläggning inför den här SHL-säsongen är Linköpings Jakub Vrana och Ty Rattie de bäst betalda importspelarna i SHL den här säsongen. Enligt tidningen har stjärnorna en nettolön på 280 000 euro, vilket motsvarar en årslön på drygt tre miljoner kronor och en månadslön på 250 000 kronor efter skatt.