Uppgifter: Tidigare SHL-profiler tar över Norge
De har båda gjort stora avtryck i svensk hockey.
Enligt TV2 tar Sjur Robert Nilsen och Jonas Holøs över det norska landslaget.
Duon ska ha valts av den tidigare Djurgården-forwarden Patrick Thoresen.
Tobias Johansson klev av rollen som förbundskapten för det norska hockeylandslaget på herrsidan i somras.
Sedan dess har Patrick Thoresen, som var med och tog upp Djurgården till SHL i våras, fått rollen att hitta en ny stab.
Nu har sportchefen och den tidigare forwardsstjärnan gjort sitt val. Det uppger norska TV2 på måndagen.
Två SHL-profiler anställs
Sjur Robert Nilsen och Jonas Holøs får äran att ta över landslaget enligt deras uppgifter.
Båda är välbekanta i svensk hockey.
Sjur Robert Nilsen, 57, har varit både huvud- och assisterande tränare för Leksand förra decenniet. När han sparkades 2015 blev Per-Erik ”Perra” Johnsson ersättaren.
Han har tidigare erfarenhet som assisterande förbundskapten för Norge.
Oron: ”Lite förvånande”
Jonas Holøs vann SM-guld 2009 med Färjestad och spelade förutom i Färjestad även i Växjö och Linköping.
Båda har huvudtränaruppdrag i den norska ligan, för Frisk Asker respektive Sparta Sarpsborg. Jobb som man kommer fortsätta att sköta på sidan.
Men TV2:s Erik Follestad uttrycker även en oro.
– Det är lite förvånande att Sjur tar jobbet med tanke på hans hälsosituation, säger han och hänvisar till hjärtproblemen som 57-åringen haft.
Han har nämligen varit sjukskriven under sommaren. Nu ska han kombinera två jobb.
I hockey-VM nästa vår ställs Sverige och Norge mot varandra i gruppspelet. Även ett annat grannland – Danmark, placerades i samma grupp.
