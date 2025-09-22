Uppgifter: Tidigare SHL-profiler tar över Norge

De har båda gjort stora avtryck i svensk hockey.

Enligt TV2 tar Sjur Robert Nilsen och Jonas Holøs över det norska landslaget.

Duon ska ha valts av den tidigare Djurgården-forwarden Patrick Thoresen.

Jonas Holøs och Sjur Robert Nilsen tar över Norge Foto: Bildbyrån

Tobias Johansson klev av rollen som förbundskapten för det norska hockeylandslaget på herrsidan i somras.

Sedan dess har Patrick Thoresen, som var med och tog upp Djurgården till SHL i våras, fått rollen att hitta en ny stab.

Nu har sportchefen och den tidigare forwardsstjärnan gjort sitt val. Det uppger norska TV2 på måndagen.

Två SHL-profiler anställs

Sjur Robert Nilsen och Jonas Holøs får äran att ta över landslaget enligt deras uppgifter.

Båda är välbekanta i svensk hockey.

Sjur Robert Nilsen, 57, har varit både huvud- och assisterande tränare för Leksand förra decenniet. När han sparkades 2015 blev Per-Erik ”Perra” Johnsson ersättaren.

Han har tidigare erfarenhet som assisterande förbundskapten för Norge.

Oron: ”Lite förvånande”

Jonas Holøs vann SM-guld 2009 med Färjestad och spelade förutom i Färjestad även i Växjö och Linköping.

Båda har huvudtränaruppdrag i den norska ligan, för Frisk Asker respektive Sparta Sarpsborg. Jobb som man kommer fortsätta att sköta på sidan.

Men Erik Follestad uttrycker även en oro.

– Det är lite förvånande att Sjur tar jobbet med tanke på hans hälsosituation, säger han och hänvisar till hjärtproblemen som 57-åringen haft.

Han har nämligen varit sjukskriven under sommaren. Nu ska han kombinera två jobb.

I hockey-VM nästa vår ställs Sverige och Norge mot varandra i gruppspelet. Även ett annat grannland – Danmark, placerades i samma grupp.