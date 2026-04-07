Uppgifter: Tidigare FBK-målvakten förlänger

Den tidigare Färjestad-målvakten Maxime Lagacé blir kvar i Österrike. Enligt Krone väntas kanadensaren förlänga med Graz99ers.

Efter en stark säsong i Graz99ers ser den tidigare SHL-målvakten Maxime Lagacé nu ut att ha fattat sitt beslut. Enligt uppgifter ser det ut som att 33-åringen stannar i klubben. Det uppger den Österrikiska källan Krone.

Det blev två raka säsonger för Lagacé i Färjestad BK, sedan flyttade han till Österrike där han anslöt till Graz99ers. Under säsongen 2025/2026 har målvakten varit en viktig del av lagets defensiv med en räddningsprocent på 92.0 efter 35 spelade matcher.

Även om inget officiellt besked har kommit är det mycket som pekar på att det blir en fortsättning för 33-åringen med Graz99ers. Enligt uppgifterna ska det handla om ett nytt ettårskontrakt.

Source: Maxime Lagacé @ Elite Prospects