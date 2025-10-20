Uppgifter: Han ersätter Grönborg i Tappara

Rikard Grönborg ska som bekant ta över Tre Kronor efter säsongen. Nu uppger Ilta-Sanomat att Kari Jalonen blir svenskens ersättare i Tappara.

Kari Jalonen har ett gediget cv.

Foto: Johan Löf / Bildbyrån.

Efter tre säsonger i Tappara kommer Rikard Grönborg efter säsongen att lämna sitt uppdrag i den finska storklubben. Där han nu kommer att återvända till Tre Kronor i en roll som förbundskapten från och med säsongen 26/27.

Den svenska tränaren har under sin tid i Tappara vunnit ett mästerskap och blivit utsedd till årets tränare en gång. Men nu kommer 57-åringen alltså att lämna för att ta över det svenska landslaget. Då väljer de också att plocka in ett meriterat tränarnamn.

Kari Jalonen har vunnit det schweiziska mästerskapet två gånger och blivit mästare i Finland hela sju gånger. 57-åringen var också tränare för det finska landslaget under VM 2015 och 2016. Där han då vann ett silver. Under 2021 och 2023 var han sedan även förbundskapten för Tjeckien och blev då bronsmedaljör i VM.

De senaste två säsongerna har Kari Jalonen coachat Kölner Haie i Tyskland. Där spelar bland annat Adam Almquist och Andreas Thuresson. Nästa säsong blir det däremot en återkomst till finsk hockey.

Enligt Ilta-Sanomat blir Jalonen den som ersätter Rikard Grönborg i Tappara.