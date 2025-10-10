Malte Strömwall har öst in poäng i Rapperswil-Jona sedan ankomsten 2024.

Nu har klubben erbjudit den svenske stjärnan ett nytt avtal, rapporterar Blick.

Malte Strömwall.

Foto: Vedran Galijas/Sipa USA/Alamy

Sedan flytten från Frölunda till Rapperswil-Jona har Malte Strömwall snittat en poäng per match och blivit en nyckelspelare för den schweiziska klubben.



Till våren löper tvåårsavtalet som Strömwall skrev med klubben under våren 2024 ut – men Rapperswil-Jona vill behålla sin svenske stjärna. Enligt Blick har nu klubben erbjudit Strömwall ett nytt avtal.



Strömwall tänker dock inte stressa fram något beslut, enligt sajten.



– Jag är inte stressad över att fatta ett beslut så snart som möjligt, säger han till Blick.



Rapperswil-Jona ska inte heller vara det enda alternativet för Strömwall, som enligt Blick har flera erbjudanden på bordet inför nästa säsong.



Förra säsongen noterades 31-åringen för 22 mål och totalt 46 poäng på 47 matcher i grundserien samt två poäng (1+1) på en slutspelsmatch med Rapperswil-Jona. Den här säsongen har Strömwall producerat tolv poäng på lika många matcher.