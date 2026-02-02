Luleåprodukten Kim Johansson, 27, har ett utgående kontrakt med Jukurit i Finland.

Nu står det klart att han missar resten av säsongen – och måste opereras.

– Chanserna att bli helt återställd är goda, säger han till NSD.se.

Tidigare Björklöven-spelaren Kim Johansson tvingas till operation. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

Kim Johansson kom fram i Luleå Hockey och har spelat totalt 44 SHL-matcher för klubben, och gjort ett mål. Men i svensk hockey har han framförallt gjort avtryck i Hockeyallsvenskan för Västervik, Vita Hästen och Björklöven. Den sistnämnda klubben lämnade han efter säsongen 2023/24 för spel i Finland.

Förra säsongen blev en fin säsong med 27 poäng framåt på 54 matcher, men nu står det klart att det inte blir fler matcher denna säsong för Jukurit.

Samma säsong som avtalet med klubben går ut.

– Sedan förstår jag att den här skadan gör mig till ett frågetecken och det kommer säkert att komma frågor om den från intresserade klubbar, säger Kim Johansson till NSD.

– Det här ingreppet kommer att ge mig normal funktion i höften och jag bör kunna börja träna för fullt under sommaren och vara redo till säsongsstarten.

”Chanserna att bli helt återställd är goda”

Det som är problemet är en höftskada som funnits med i ett par års tid. Spelaren uppger för tidningen att han har testat allt utom sprutor, men känt av smärtan påtagligt.

– Jag har vetat att jag, så småningom, skulle behöva göra något åt den och till slut gick det inte längre, säger han och fortsätter.

– Jag har pratat med några som har gjort det och det verkar vara ett ganska stort ingrepp, men chanserna att bli helt återställd är goda. Det är benpålagringar som sitter på bäckenet som måste slipas bort. Rehabiliteringstiden är sex månader.

Vidare säger backen att några klubbar har hört av sig och att han inte är orolig för framtiden som hockeyspelare.

Tidigare har backen uppgett att han helst av allt återvänder till Luleå Hockey.

– Jag är rätt säker på att jag skulle lyckas där nu, sa han i höstas till Norrbottens-Kuriren.

Source: Kim Johansson @ Elite Prospects