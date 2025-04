Jesper Frödén, 30, är ensam svensk i ZSC Lions.

Men det kanske räcker bra så. På torsdagen blev han hjälte för sitt lag i den andra finalen i Schweiz.

Finalspelet är inte bara i full gång i svensk hockey. Även nere i Schweiz pgår det för fullt och lagen som möts är den regerande mästaren ZSC Lions från Zürich och Lausanne HC

Lions har vunnnit mästerskapet tio gånger tidigare, medan Lausanne aldrig har vunnit i nuvarande form. En annan klubb från staden vann 1911, men det skulle alltså bli historiskt för Lausanne om man lyckas ordna en finalvinst.

Men två matcher in i den schweiziska finalserien ser det allt mindre sannolikt ut. I stället är man under rejäl press då Zurich har vunnit båda matcherna. Efter att ha förlorat final ett med 0–3 åkte man på en ny förlust. Detta trots att man ledde längre än halvvägs in i matchen.

Legendaren Sven Andrighetto såg till att det blev 2–2 efter ordinarie tid och väl i förlängningen slog svenske Jesper Frödén till. Den svenske forwarden har öst in poäng i två säsonger och kan nu vara på väg mot en andra titel i Schweiz.

Vann CHL efter finalvinst mot Färjestad

Tidigare under våren vann ZSC Lions finalen i Champions Hockey League mot Färjestad.

I Zürich är Frödén ensam svensk.

Lausannes trupp innehåller Lawrence Pilut (som är skadad) samt SHL-bekantingarna Ahti Oksanen, Antti Suomela, Lauri Pajuniemi, Janne Kuokkanen och Michael Raffl.